Avertisment sumbru pentru români: litrul de motorină va costa 15 lei de Paște | Dezvaluiri la Dan Capatos Show

Cozmin Gușă, avertisment pentru români la Dan Capatos Show! Prețul combustibilului ar putea exploda la 15 lei dacă războiul continuă! Gușă a explicat că situația tensionată dintre marile puteri ar putea avea consecințe directe asupra buzunarelor românilor în perioada următoare. Potrivit acestuia, dacă actualul context geopolitic se menține, prețurile carburanților ar putea exploda rapid, atingând praguri greu de suportat pentru populație.

Concluziile lui Cozmin Gușă au scos la iveală cifre și comparații care ridică mari semne de întrebare. Acesta a declarat că România ar fi putut controla mult mai bine prețurile, însă deciziile luate în trecut au schimbat complet situația actuală.

„Dacă va mai ține războiul în această formulă o lună, atunci am putea să ajungem la 15 lei. Noi n-ar fi trebuit să ajungem acolo, pentru că înainte de venirea OMV-ului în România, noi aveam rafinării și suficient petrol. Rafinării ca să rafinăm și să-l transformăm în combustibil pentru mașini și puteam să controlăm foarte bine un preț mic. Astăzi nu mai dispunem de comandă pe petrolul românesc.”

Cozmin Gușă a explicat cum statul român încasează sume infime din redevențe, în timp ce românii plătesc mult mai mult. Declarațiile sale au fost făcute în contextul creșterii accelerate a prețurilor la benzină și motorină, care afectează deja milioane de români. Gușă susține că dezechilibrul este evident și că românii suportă cea mai mare povară financiară.

„Redevențele plătite de către austriecii de la OMV statului român sunt de circa două miliarde de lei pe an. Atâta plătesc ei pentru petrolul pe care îl extrag, adică foarte puțin. Îți dau cifra comparativă: pentru aceeași cantitate de petrol transformat în combustibil, taxele percepute de statul român românilor sunt de 40 de miliarde de lei, de 20 de ori mai mult.”

De ce nu scad prețurile în România: explicația care stârnește controverse

Cozmin Gușă a continuat seria declarațiilor dure și ne-a spus de ce România nu reușește să reducă prețurile. El a comparat situația din țara noastră cu cea din alte state europene, unde au fost luate măsuri rapide. Acesta a subliniat că, spre deosebire de alte guverne, autoritățile române nu au intervenit eficient pentru a proteja populația. În schimb, spune el, costurile sunt transferate aproape integral către cetățeni.

„Ungaria ar fi avut de câștigat din creșterea prețului, dar a luat decizia să reducă aportul la buget și profitul celor care vând combustibil. Le-a spus să accepte acest sacrificiu. Noi păstrăm și profitul companiilor și profitul statului, pentru ca cel care plătește să fie cetățeanul. Asta înseamnă țară neguvernată, iar măsurile luate sunt insuficiente.”

Scenariu sumbru pentru români: benzină de 15 lei și falimente în lanț

Cozmin Gușă a spus clar că prețul combustibilului ar putea ajunge la 15 lei, dacă situația actuală continuă. Impactul ar fi devastator pentru economie, în special pentru agricultură, unde costurile de producție ar crește semnificativ.

„Dacă mai ține până în 15 aprilie în aceeași formulă, se ajunge la acest preț de 15 lei. România, practic, va intra într-o criză majoră și în falimentul multora. Lucrările agricole se fac cu acest combustibil scump, lumea nu mai are profit, iar singura soluție ar fi creșterea prețurilor la produse, ceea ce înseamnă că tot cetățeanul plătește.”

