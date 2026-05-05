Nicușor Dan, întrebat dacă l-ar pune premier pe Călin Georgescu. Răspunsul a venit imediat

De: Andreea Stăncescu 05/05/2026 | 10:38
Nicușor Dan, întrebat dacă l-ar pune premier pe Călin Georgescu / Sursa foto: Social media

Guvernul României se află într-un moment de incertitudine, după ce mai multe partide politice au susținut o moțiune de cenzură împotriva premierului Ilie Bolojan. În acest context tensionat, președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă ar lua în calcul varianta ca Călin Georgescu să devină prim-ministru, așa cum își dorește o parte a opoziției. Răspunsul șefului statului a fost categoric.

Aflat într-o vizită oficială la Erevan, Nicușor Dan a precizat că susține formarea unui executiv bazat pe partide pro-occidentale, respingând ideea unei coaliții în care ar intra formațiuni cu orientări diferite. Acesta a subliniat că scenariul în care Călin Georgescu ar ajunge premier nu este unul realist și nu se află printre opțiunile luate în calcul în prezent.

„Acest scenariu este exclus. El e bun de titlu de ziar”, a declarat Nicușor Dan.

Moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm către clasa politică, insistând asupra necesității unei schimbări de atitudine și a respectării angajamentelor asumate. El a atras atenția că românii sunt tot mai nemulțumiți de promisiunile neonorate și de modul în care au fost gestionate problemele publice de-a lungul timpului.

Ilie Bolojan a subliniat că oamenii așteaptă de la cei aflați la guvernare responsabilitate și muncă serioasă, nu evitarea deciziilor sau generarea de crize. El a avertizat că, dacă politicienii nu renunță la vechile obiceiuri și nu se adaptează cerințelor actuale, riscă să fie înlocuiți de cetățeni.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, inițiată de partide precum Partidul Social Democrat, Alianța pentru Unirea Românilor și Partidul PACE, a fost deja prezentată în Parlament, urmând ca votul decisiv să aibă loc pe 5 mai. În ciuda presiunii politice, Ilie Bolojan a declarat că are încredere în colegii săi și că nu se așteaptă la surprize neplăcute în momentul votului, mizând pe o schimbare de abordare în rândul parlamentarilor.

Iți recomandăm
