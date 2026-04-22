PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Bolojan. Se pregătesc demisiile miniștrilor din Guvern

De: Irina Vlad 22/04/2026 | 15:24
În urma ședinței din această dimineață dintre președintele Nicușor Dan și social-democrați, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că se pregătește să își retragă miniștrii din funcție, după ce aceștia și-au exprimat dorința de a continua în coaliție fără Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. 

Miercuri, 22 aprilie, conducerea PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. După ședința cu președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a transmis că social-democrații se pregătesc să demisioneze. Conducerea PSD a votat, în unanimitate, retragerea miniștrilor din Guvern. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% dintre voturi în favoarea retragerii sprijinului politic şi 2,3% au votat împotrivă.

De asemenea, după încheierea ședinței de astăzi, Sorin Grindeanu a precizat că PSD va continua să respecte angajamentele internaționale ale României îndiferent dacă va fi la putere sau în opoziție.

„Tocmai ce am încheiat consultarea cu președintele Nicușor Dan. Noi am informat, urmare a deciziei luate luni, punctele noastre de vedere. Am spus soluțiile pe care le vedem a fi viabile. Am expus în continuare ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu alt prim-ministru.

Dincolo de viitoarea poziție a PSD-ului la putere sau în opoziție, și care cred că va fi clarificat în perioada următoare, evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent de cine e prim-ministru sau indiferent de perioada în care s-au luat, că vorbim de PNRR sau că vorbim de lucrurile care țin de angajamente financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale, repet, indiferent de poziția PSD la putere sau în opoziție, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale și cred că e un lucru care merită a fi spus.

Desfășurările de zilele viitoare, sigur, vor fi unele pe care o să le aflăm cu toții. Cert este că astăzi s-a început acest demers binevenit din perspectiva noastră, acesta de consultare.”, a transmis Sorin Grindeanu.

