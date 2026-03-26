Ministrul Muncii promite pensii mai mari cu până la 1.000 lei: „Altfel demisionez”

Vești bune vin pentru pensionarii din România, căci Ministrul Muncii, Florin Manole, promite pensii mai mari cu până la 1.000 de lei. Se pare că pensionarii o să beneficieze de venituri mai mari începând cu data de 1 ianuarie 2027. Mai mult, acesta spune că dacă nu își va îndeplini promisiunea o să își dea demisia.

Anul 2026 s-a anunțat inițial unul destul de dificil, mai ales pentru pensionari. Pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2026 cu valoarea inflației care este de 7%, asta pentru a scădea deficitul bugetar. Însă, acum vin și vești bune pentru vârstnici, cel puțin potrivit spuselor lui Florin Manole.

Ministrul Muncii promite pensii mai mari cu până la 1.000 lei

Recent, Florin Manole a venit cu vești importante pentru pensionari. Acesta a anunțat că e gata să își depună mandatul dacă pensiile nu se indexează la 1 ianuarie 2027 și dacă CASS nu va fi eliminat la final de an.

„La 1 ianuarie 2027 nu mai există nicio scuză, indiferent cine ar fi premier sau la ministerul muncii, pentru ca pensiile să nu se indexeze. E deja prea mult că pensiile nu au fost indexate la 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2026”, a spus Florin Manole.

Dacă planul se respectă, pensiile ar trebui să se indexeze cu 10%, ceea ce înseamnă că pensia medie ar trebui să crească de la 3.100 de lei la 3.410 lei, o creștere medie de peste 300 de lei.

De asemenea, Florin Manole a amintit și că de la 1 ianuarie 2027 va fi eliminată contribuția la asigurările de sănătate. De exemplu, un pensionar care are 5.000 de lei pensie nu va mai plăti un CASS de 200 de lei. Iar un pensionar care are azi pensie de 4.000 de lei nu va mai plăti, la 1 ianuarie, CASS de 100 de lei.

Întrebat dacă vor exista surprize în ceea ce privește creșterea pensiilor, având în vedere că există o criză globală determinată de războiul din Iran, ministrul Muncii a fost categoric.

„Cred că PSD trebuie să fie un garant al faptului că pensiile nu vor mai fi înghețate. Trebuie să facem obiectivul principal al PSD procesul de indexare a pensiilor”, a mai spus Florin Manole.

Dacă toate promisiunile făcute de Florin Manole se adeveresc, asta înseamnă că vor exista creșteri de pensii și de 1.000 de lei. De exemplu, un pensionar care are pensie de 6.000 de lei ar urma să primească la 1 ianuarie 2027 o creștere totală de 1.000 de lei prin eliminarea CASS și indexarea pensiilor cu 10%.

