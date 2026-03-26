Categoria de pensionari care riscă să piardă până la 2.800 de lei din pensie. Documentul care trebuie depus la Casa de Pensii până pe 31 martie

De: Denisa Crăciun 26/03/2026 | 13:15
O categorie de pensionari riscă să rămână fără 2.800 de lei din pensie. Aceștia trebuie să depună obligatoriu dosarul la Casa de Pensii până la finalul acestei săptămâni. Fără acest document depus, pensionarii nu mai beneficiază de pensie. 

Pensionarii români care locuiesc în străinătate trebuie să depună certificatul la Casa de Pensii. Legea prevede că pensionarii au obligativitatea să depună dosarul de două ori pe an. Prima perioadă în care trebuie să facă acest lucru începe din data de 1 ianuarie și se încheie pe data de 31 martie. Așadar, aceștia mai au la dispoziție o săptămână să trimită documentul, iar cei care nu o vor face riscă să rămână fără pensie.

Ce trebuie să facă pensionarii

Pensionarii care sunt stabiliți peste hotare au un lucru important de făcut în această săptămână, asta dacă nu l-au făcut deja. Legea de pensii, care a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2024, prevede obligativitatea pensionarilor de a depune certificatul de două ori pe an. Prima verificare are loc la fiecare început de an, mai precis între 1 ianuarie – 31 martie. A doua perioadă este la mijlocul anului și anume 1 iulie – 30 septembrie. În acest interval, pensionarii trebuie să depună dosarul, iar acum mai au la dispoziție o singură săptămână.

Cei care nu trimit până la finalul săptămânii riscă să piardă o sumă importantă de bani. Asta înseamnă că pensia nu se mai acordă până în luna următoare. Reluarea plății se va face după ce documentele sunt trimise conform legii.

Cum pot trimite pensionarii documentele

Pensionarii trebuie să știe că nu se mai trimit formularele către ei pentru a fi completate și trimise înapoi spre Casele de Pensii. Astfel, beneficiarii trebuie să descarce formularul de pe site-ul oficial CNPP sau al casei teritoriale de pensii și să îl completeze și să îl trimită. Transmiterea se poate face prin poștă, fax, e-mail. Toate aceste mijloace de comunicare se găsesc pe site-urile oficiale ale instituțiilor.

De asemenea, certificatul de viață poate fi semnat de:

– Autorități administrative

– Avocați

– Medici de familie

– Funcționari bancari

– Reprezentanți ai primăriilor.

Autoritățile străine nu sunt obligate să semneze aceste documente, însă primăriile acceptă astfel de solicitări.

Tags:

Recomandarea video

