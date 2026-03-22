Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează

De: Andreea Stăncescu 22/03/2026 | 09:16
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Cu cât cresc pensiile din România

Apar modificări importante pentru pensionari în următorii ani, potrivit planurilor anunțate de autorități. Noile măsuri vizează creșterea veniturilor, iar una dintre categorii ar putea beneficia de o majorare de aproximativ 720 de lei la pensie, în urma recalculărilor și a modificării indicatorilor folosiți în sistem.

Această creștere este legată în principal de ajustarea valorii punctului de referință, element esențial în calculul pensiilor. Estimările incluse în proiecțiile bugetare arată că, începând cu 1 ianuarie 2027, veniturile pensionarilor ar putea crește semnificativ. De exemplu, în anumite situații, pensiile ar putea urca cu circa 720 de lei, în funcție de contribuțiile acumulate de-a lungul carierei.

Pentru anul 2026, însă, nu sunt prevăzute majorări. Punctul de referință va rămâne la 81 de lei, iar pensiile vor fi menținute la nivelul stabilit la finalul anului 2025, atât în sistemul public, cât și în cel special.

Pensionarii care primesc 720 de lei la pensie

Schimbări majore ale pensiilor din 2027

Schimbările sunt programate să înceapă din 2027, când valoarea punctului de referință ar urma să crească la 87 de lei, ceea ce înseamnă un avans de aproximativ 7,5%. În acest context, pensia medie ar putea ajunge la 3.029 lei, față de 2.818 lei în prezent.

Majorările ar continua și în 2028, când punctul de referință este estimat la 94 de lei. Astfel, pensia medie ar putea crește până la aproximativ 3.271 de lei. Pentru anul 2029, autoritățile iau în calcul menținerea acestui nivel, fără o nouă creștere.

În total, între 2027 și 2029, pensiile ar putea crește, în medie, cu aproximativ 450 de lei. Impactul va fi diferit de la caz la caz, în funcție de vechime și contribuții.

În paralel, se analizează și posibilitatea eliminării contribuției la sănătate pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei, ceea ce ar putea aduce un plus la venitul net pentru o parte dintre pensionari.

