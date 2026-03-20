Acasă » Știri » Frica tot mai mare a românilor înainte de pensionare. Ce bani vor primi, de fapt

Frica tot mai mare a românilor înainte de pensionare. Ce bani vor primi, de fapt

De: Andreea Stăncescu 20/03/2026 | 18:52
Românii se tem de pensionare Sursa foto: Arhivă Cancan

Pe măsură ce se apropie de finalul vieții active, tot mai mulți români privesc cu îngrijorare spre perioada pensionării. Diferența dintre veniturile actuale și cele estimate după retragerea din activitate devine o sursă reală de stres, mai ales în contextul creșterii costului vieții. Pentru mulți, întrebarea despre pensie devine o preocupare urgentă.

Numeroși români își fac griji cu privire la momentul pensionării, iar datele recente arată că această teamă este justificată. Un procent semnificativ dintre persoanele trecute de 55 de ani declară că nu se simt în siguranță din punct de vedere financiar, iar incertitudinea legată de viitor este tot mai prezentă.

Situația actuală a pensionarilor confirmă aceste temeri: peste 1,3 milioane de oameni primesc venituri mai mici decât salariul minim net, iar o mare parte dintre ei depind de indemnizația socială pentru a ajunge la un nivel minim de trai.

În 2026, calculul pensiei se bazează pe un sistem de puncte acumulate de-a lungul carierei. Fiecare an de muncă contribuie la acest punctaj, în funcție de salariul raportat la media națională. Legea acordă puncte suplimentare pentru vechime: între 25 și 30 de ani se adaugă 0,5 puncte pe an, iar între 30 și 35 de ani câte 0,75 puncte anual.

Astfel, pentru o carieră de 35 de ani se acumulează încă 6,25 puncte, ajungându-se la un total de aproximativ 21,65 puncte. Calculată la valoarea punctului de referință de 81 de lei, pensia rezultată este de circa 1.755 de lei pe lună, o sumă semnificativ mai mică decât salariul minim net actual.

Chiar dacă legea oferă puncte suplimentare pentru vechime, diferența rămâne semnificativă. În plus, creșterea mai rapidă a salariului mediu față de cel minim reduce și mai mult valoarea punctelor acumulate în timp.

Pe de altă parte, cei care au avut salarii mai mari și o carieră mai lungă pot beneficia de pensii mai consistente. Totuși, studiile arată că nivelul de încredere financiară scade odată cu vârsta, atingând cel mai redus nivel în rândul celor care se apropie de pensionare.

Tags:

Recomandarea video

