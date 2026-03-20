De: Denisa Crăciun 20/03/2026 | 12:13
Pensionarii care vor primi 1.000 de lei în plus de la stat. Cine se încadrează
Categoria de pensionari care primește 1.000 de lei Sursă: arhivă CANCAN

Anul 2026 vine cu vești bune pentru pensionari. Aceștia ar putea primi 1.000 de lei în plus din partea statului. Nu toți pensionarii vor putea beneficia de această sumă. 

În urma unei ședințe care a avut loc joi, 19 martie, Guvernul a luat decizia de a acorda bani în plus unei categorii de pensionari. Ei vor primi 1.000 de lei în două tranșe. Nu toți pensionarii vor avea parte de această sumă, doar cei care au un venit mai mic. Cu toate acestea, alte două categorii de pensionari vor primi ajutor din partea statului, dar sumele pentru ei vor fi mai mici.

Cine se încadrează să primească 1.000 de lei în plus la pensie

În acest an, chiar dacă pensiile nu au fost indexate, iar din cauza inflației care este din ce în ce mai mare pensionarii primesc o pensie infimă, Guvernul a venit cu vești bune. În cursul zilei de joi, 19 martie, a avut loc o ședință pentru a se discuta și a se vota dacă vor acorda o sumă semnificativă de bani pensionarilor români. Au fost 40 de voturi pozitive, 9 parlamentari s-au abținut, dar nu a fost nimeni care să voteze împotrivă. Așadar, statul va oferi bani în plus pensionarilor.

Cei care vor primi cei mai mulți bani, adică suma de 1.000 de lei, vor fi persoanele care au pensii mai mici de 1.500 de lei. În această situație se află 1.224.301 de pensionari români, conform datelor oficiale. Banii vor fi trimiși către oameni în două tranșe egale, adică se vor da câte 500 de lei de Paște și de Crăciun.

Ce alte ajutoare se acordă pensionarilor

Tot în ședința de joi s-a luat hotărârea ca și alte categorii de pensionari să primească acest sprijin de Paște și Crăciun. Sumele vor fi ușor diferite, adică mai mici decât suma anterior menționată.

Pensionarii care primesc lunar între 1.501 lei și 2.000 de lei, vor primi și ei bani. Lor li se va acorda suma de 800 de lei, tot în două tranșe egale. Numărul celor care beneficiază de această sumă este destul de mare. Ultimii care vor avea mai mulți bani în buzunare sunt cei care au pensia cuprinsă între 2.001 și 3.000 de lei și primesc 600 de lei.

