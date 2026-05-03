Un alt ofițer SPP a atras toate privirile, după cel din echipa lui Nicușor Dan! Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok

Un nou moment devenit viral pe rețelele de socializare readuce în atenție interesul public față de membrii echipelor de protecție care însoțesc demnitarii români în aparițiile oficiale. După ce, în urmă cu aproximativ un an, un ofițer din cadrul Serviciului de Protecție și Pază aflat în echipa de securitate a președintelui Nicușor Dan a atras atenția publicului și a generat numeroase reacții în mediul online, un episod similar a apărut recent în jurul echipei care asigură protecția lui Ilie Bolojan. Iată cum arată bărbatul!

În primul caz, ofițerul devenit cunoscut în spațiul public după aparițiile sale alături de președinte a fost remarcat pentru prezența sa discretă, dar apreciată de utilizatorii platformelor sociale. Imaginile surprinse în context oficial au circulat intens, iar interesul generat a dus la apariția unor discuții online ample. Ulterior, prezența sa în spațiul public a devenit mai rară, ceea ce a alimentat speculații și întrebări din partea celor care îl observaseră anterior. Totuși, a fost explicat în mod general faptul că structurile de protecție lucrează în schimburi, iar componența echipelor se modifică periodic, în funcție de organizarea internă a serviciului.

Cum au reacționat românii la noul ofițer SPP a lui Bolojan

În prezent, atenția utilizatorilor de internet s-a mutat asupra unui alt ofițer din cadrul unei echipe de securitate asociate aparițiilor publice ale lui Ilie Bolojan. Într-un material video distribuit pe rețelele sociale, un membru al echipei de protecție a atras rapid interesul publicului, fiind remarcat pentru aspectul său fizic și pentru prezența sa în cadrul unei deplasări oficiale. Clipul a circulat intens, fiind redistribuit pe mai multe platforme și generând numeroase comentarii din partea utilizatorilor.

În mediul online, reacțiile au fost variate, majoritatea având un ton ușor ironic sau admirativ, utilizatorii comentând într-o manieră informală asupra imaginii agentului. Deși astfel de discuții au devenit frecvente în contextul viralizării rapide a conținutului pe rețelele sociale, ele nu oferă detalii concrete despre identitatea sau activitatea profesională a persoanei respective, aceste informații rămânând nepublice din motive de securitate.

„Frumos”, „Eu zic că SPP-ul își face reclamă”, „Wow, numărul 1” „Sloganul ar suna: Vara asta folosește SPP în loc de SPF”, sunt doar câteva dintre comentariile de pe social media la adresa ofițerului.

