BANCUL ZILEI | De ce România este unică

Este duminică, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi.

România, singura ţară în care după ce faci o facultate mai faci şi un curs de manichiură să poți să câştigi şi tu ceva.

Alte bancuri savuroase

La examenul de logică

Profesorul la examen:

— Dacă pe o masă sunt 5 pălării și iei 3, câte pălării ai?

Studentul răspunde imediat:

— 3.

Profesorul zâmbește:

— Nu, răspunsul corect era 3… dar explică-mi cum ai ajuns la el.

Studentul:

— Simplu. Dacă le iau, sunt ale mele. Deci am 3 pălării.

Profesorul, ușor iritat:

— Bine… dar dacă îți mai dau încă 2?

Studentul:

— Atunci am 5 pălării.

Profesorul:

— Corect… și dacă îți iau 4?

Studentul:

— Atunci aveți o problemă.

Profesorul:

— Ce problemă?

Studentul:

— Nu mai aveți voie să-mi luați nimic fără motiv. E furt.

Profesorul a oftat și a scris în catalog: „Studentul are logică, dar e periculos pentru societate.”

La interviu pentru job

Un tip merge la interviu pentru un post foarte bine plătit.

Angajatorul:

— Ai experiență?

Candidatul:

— Sigur. În ultimul meu job am fost responsabil de toate problemele care apăreau.

Angajatorul:

— Interesant. Și cum le rezolvai?

Candidatul:

— Nu le rezolvam. Dar le documentam foarte bine și făceam prezentări colorate despre ele.

Angajatorul:

— Și asta a ajutat?

Candidatul:

— Da. Problemele păreau mai organizate și toată lumea se simțea mai liniștită.

Angajatorul:

— De ce ai plecat de acolo?

Candidatul:

— Pentru că am rămas fără probleme de rezolvat… și am început să creez unele, ca să am ce face.

Angajatorul:

— Perfect, ești exact ce căutăm!

