De: Anca Chihaie 03/05/2026 | 12:13
BANCUL ZILEI | De ce România este unică

Este duminică, iar cel mai bun mod de a întâmpina următoarele zile este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi și nu numai. 

România, singura ţară în care după ce faci o facultate mai faci şi un curs de manichiură să poți să câştigi şi tu ceva.

Alte bancuri savuroase

La examenul de logică

Profesorul la examen:
— Dacă pe o masă sunt 5 pălării și iei 3, câte pălării ai?
Studentul răspunde imediat:
— 3.
Profesorul zâmbește:
— Nu, răspunsul corect era 3… dar explică-mi cum ai ajuns la el.
Studentul:
— Simplu. Dacă le iau, sunt ale mele. Deci am 3 pălării.
Profesorul, ușor iritat:
— Bine… dar dacă îți mai dau încă 2?
Studentul:
— Atunci am 5 pălării.
Profesorul:
— Corect… și dacă îți iau 4?
Studentul:
— Atunci aveți o problemă.
Profesorul:
— Ce problemă?
Studentul:
— Nu mai aveți voie să-mi luați nimic fără motiv. E furt.
Profesorul a oftat și a scris în catalog: „Studentul are logică, dar e periculos pentru societate.”

La interviu pentru job

Un tip merge la interviu pentru un post foarte bine plătit.
Angajatorul:
— Ai experiență?
Candidatul:
— Sigur. În ultimul meu job am fost responsabil de toate problemele care apăreau.
Angajatorul:
— Interesant. Și cum le rezolvai?
Candidatul:
— Nu le rezolvam. Dar le documentam foarte bine și făceam prezentări colorate despre ele.
Angajatorul:
— Și asta a ajutat?
Candidatul:
— Da. Problemele păreau mai organizate și toată lumea se simțea mai liniștită.
Angajatorul:
— De ce ai plecat de acolo?
Candidatul:
— Pentru că am rămas fără probleme de rezolvat… și am început să creez unele, ca să am ce face.
Angajatorul:
— Perfect, ești exact ce căutăm!

