Acasă » Bancuri » BANC | Bulă, Bubulina și ouăle-ochiuri

De: David Ioan 20/04/2026 | 07:08
Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros, perfect pentru a-ncepe săptămâna cu zâmbetul pe buze. Ia-ţi porţia de voie bună alături de noi.

Bulă se plânge Bubulinei:
– Draga mea, după 3 zile de ouă ochiuri, nu crezi că trebuie să încercăm, totuși, să mâncăm și altceva?
– Bineînțeles, Bulă. Azi o să-ți fac omletă!

Alte bancuri amuzante

„Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă”

Cică s-a dus Bula în pauză și a scris apăsat pe tablă: “Eu sunt cel mai tare bărbat. Bulă.”

Învățătoarea, o femeie tânără și drăguță, intră în clasă, se uită la tablă și citește. Apoi îi spune lui Bulă:

– După oră, să mă aștepți în fața cancelariei.

În pauză, înainte de a se duce la cancelarie, Bulă le spune colegilor:

– Ați văzut, mai băieți, ce importantă este reclama?

La doctor

Un tip merge la doctor:
– Domnule doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!
Doctorul, fără să-l privească:
– Următorul!
Tipul se enervează și revine:
– Domnule doctor, vă rog, e urgent! Nu mă vede nimeni!
Doctorul, tot fără să-l privească:
– V-am spus, următorul!
Tipul pleacă supărat și zice:
– Exact ce spuneam… nici doctorul nu mă vede…
A doua zi vine din nou, dar de data asta bate tare la ușă și intră hotărât:
– ACUM mă vedeți?!
Doctorul se uită surprins:
– Vai, ce bine că ați venit! Chiar aveam nevoie de cineva…
– De ce? întreabă omul.
– Să-mi țină ușa deschisă, că asistenta e în pauză.

Undeva-n Ardeal.

Maria furioasă foc, urlă la Ion:
– Noa, ni, mă, ni la el, pruncu’ nost’ mere în excursie și și-o pus în rucsac un litru de palincă! Noa zâ-i și tu ceva!
– Dragu’ nost’, îți ajunge, puiule?

Paradoxul patului

Te întinzi în pat să te odihnești… adormi!

Te pui în pat să citești o carte… adormi!

Te pui în pat să vizionezi un film… adormi!

Te pui în pat să te culci… stai treaz!

Spovedania

-Părinte, mi-am înșelat bărbatul. Ce pot face să dobândesc iertarea?

-Mănâncă o lămâie, nu te pot spovedi cu așa o față mulțumită!

Cifra 69

– Ce reprezintă 6,9?
– Un lucru bun stricat de o virgulă!

Polițistul și cuplul din parcare

Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.
Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.
Tânărul dă fereastra jos:
– Da, domnule polițist.
– Ce faceți voi aici?
– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…
Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?
Tânărul răspunde:
– Cred că își croșetează un pulover…
Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!
– Câți ani ai tinere?
– 25…
– Dar ea, ce vârstă are ?
Tânărul se uită la ceas și zice:
– Va avea 18… în 30 de minute!

