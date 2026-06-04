Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj: 7.000 euro

În ultimul timp, prețurile au crescut amețitor, iar zona imobiliarelor nu face excepție. În ultimii ani, prețurile au explodat pe piața imobiliară, iar puțini sunt românii care reușesc să își mai achiziționeze o locuință. Însă, chiar și în acest context, există încă locuri în România unde o garsonieră se poate cumpăra la un preț accesibil. Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj.

Deși românii o duc destul de greu din punct de vedere financiar, prețurile de pe piața imobiliară nu au prea scăzut, așa cum se aștepta. În marile orașe, garsonierele și apartamentele au ajuns să coste aproape dublu față de anii trecuți. Totuși, există și excepții.

Orașul din România în care o garsonieră costă cât un garaj

Piața imobiliară din România pare că încă are oferte pentru toate buzunarele. Chiar dacă prețurile nu au scăzut există și oferte accesibile. În general, prețurile pentru imobiliare sunt mari. De exemplu, în Capitală o garsonieră într-un complex rezidențial a ajuns să coste și peste 120.000 de euro. Însă, există oferte și pentru cei care au un buget mai scăzut.

Conform unui anunț postat recent pe site-urile de profil, o garsonieră este scoasă la vânzare pentru suma de 7.000 euro, preț specific mai degrabă unui garaj. Locuința se află în orașul Vulcan, județul Hunedoara. Casa are o suprafață utilă de 40 metri pătrați. De menționat este faptul că garsoniera este nelocuită de peste 25 de ani, așa că are nevoie de o renovare totală.

„Această garsonieră de vânzare are o suprafață utilă de 40 mp. Este decomandată, ceea ce îți oferă un spațiu bine structurat. Proprietatea se află la parter, facilitând accesul. Anul construcției este între 1977 și 1990, oferind un caracter clasic. Prețul este de 7.000 euro, o oportunitate bună pe piața imobiliară. Este nelocuita de peste 25 de ani ,deci este de renovat total”, se arată în anunțul de vânzare.

Deși pare ciudat, prețul relativ mic este explicat de specialiști prin câțiva factori. Aceștia spun că în orașele și localitățile mai mici prețurile au ajuns atât de jos din cauza cererii scăzute, dar și din cauza scăderii populației în zonele respective.

CITEȘTE ȘI:

Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București. Costă doar 15.500 euro

Cum arată și în ce oraș este cea mai ieftină garsonieră din România în mai 2026. Costă doar 6500 de euro