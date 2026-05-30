Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București. Costă doar 15.500 euro

Deși creșterea prețurilor la locuințe reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru persoanele care își doresc să cumpere o proprietate, există și excepții care atrag atenția prin costurile mult mai reduse. În timp ce apartamentele și garsonierele din marile orașe ajung adesea la prețuri greu de accesat pentru mulți cumpărători, pe piață mai apar și oferte surprinzătoare. Un astfel de exemplu este o garsonieră scoasă la vânzare pentru doar 15.500 de euro, iar prețul este negociabil.

Locuința este situată în cartierul Rahova din București și este încadrată la categoria confort 3. Garsoniera se află la etajul al doilea al unui bloc construit în perioada 1977-1990 și are o suprafață utilă de 15 metri pătrați. Proprietatea este decomandată și a trecut recent printr-o serie de lucrări de renovare, fiind pregătită pentru viitorii proprietari.

Cum arată garsoniera de 15 mp

Camera principală a fost proaspăt zugrăvită și beneficiază de parchet nou, ceea ce îi oferă un aspect îngrijit. Deși spațiul este redus, acesta poate fi organizat eficient pentru a include atât zona de dormit, cât și un mic colț destinat relaxării.

Bucătăria este de dimensiuni mici, însă dispune de elementele esențiale pentru utilizarea zilnică. Aceasta este decorată cu gresie și faianță și este dotată cu o chiuvetă din inox. Tot aici se află și un boiler electric pentru apă caldă, care funcționează prin conectare la priză. Un alt avantaj este faptul că rețeaua de gaze este disponibilă până la apartamentul vecin, ceea ce poate reprezenta o oportunitate pentru viitoare îmbunătățiri.

Baia este compactă și finisată în nuanțe deschise, cu gresie și faianță albă. Spațiul include o toaletă, o chiuvetă și un duș, oferind toate facilitățile necesare pentru locuire. Chiar dacă dimensiunile sunt modeste, garsoniera poate reprezenta o variantă accesibilă pentru cei care caută o locuință la un preț redus.

