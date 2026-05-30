Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de săptămână | Femeile și grindina

Bancul sfârșitului de săptămână | Femeile și grindina

De: Irina Vlad 30/05/2026 | 16:43
Bancul sfârșitului de săptămână | Femeile și grindina
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul sfârșitului de săptămână. Lasă grijile și treburile deoparte și află care sunt șansele de a auzi o femeie spunându-și vârsta. Există totuși un moment în care acest lucru se întâmplă aproape fără ezitare. 

Femeile își spun vârsta doar când cade grindina mare: „Doamne, am 50 de ani și n-am văzut așa ceva”.

Bancul sfârșitului de săptămână

Alte bancuri amuzante

O văduvă completează fomulare

La rubrica: când a murit soţul, femeia scrie: de opt ani.

La rubrica: naşterea copiilor, femeia scrie: unul de doi ani.

Funcţionarul: păi dacă a murit de opt ani, cum aveţi copilul de doi?

Văduvă: el a murit, eu nu!

Reporterul intervievează un poliţist:

– Bine, bine, dar cum v-aţi dat seama că el este individul căutat când era îmbrăcat în femeie?

– Pentru că nu s-a oprit în faţa niciunei vitrine!

O femeie trece pe roşu

Cazul ajunge la judecătorie, în timpul procesului judecătorul întreabă:

– Ocupaţia?

– Profesoară – spune inculpata.

Judecătorul fericit:

– Ştiti doamnă, de ani de zile aştept ca un profesor să se afle pe banca inculpaţilor.

Către asistent: – Aduceţi o tablă, câteva kilograme de cretă, iar inculpata să scrie pe tabla de 500 de ori: „Niciodată nu voi mai trece pe roşu!”.

Două bunicuţe povestesc

– Mâine se însoară nepotul meu!

– Felicitări! Şi de unde este mireasa?

-De pe Facebook… Dar nu mă întreba pe ce continent este ţara asta.

„Dragă, trebuie să recunoşti că ai o problemă cu drogurile!”

-N-am nicio problemă!

-Vineri erai în faţa liceului la 8.00 dimineaţa!

-Păi la cât ai fi vrut să mă duc, dacă la 8.00 încep orele?!

-Nu şi pentru cei care au terminat liceul acum opt ani!

Bancul de weekend | Din jurnalul unei femei: „Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă”

BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața
Bancuri
BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața
BANC | Bulă și semnele de pe nas
Bancuri
BANC | Bulă și semnele de pe nas
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Mediafax
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre...
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Prosport.ro
FOTO. „Ești superbă”. Cum și-a făcut apariția Cristina Neagu pe faleză
Tânără de 24 de ani, ucisă de partener sub ochii băiețelului. Copilul de 5 ani a încercat să‑și salveze mama, aducându‑i apă
Adevarul
Tânără de 24 de ani, ucisă de partener sub ochii băiețelului. Copilul de...
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
Digi24
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele...
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Mediafax
Au fugit de litoralul românesc! Românii fac coadă la vacanțele premium din Bulgaria
Parteneri
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
Click.ro
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De...
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de a provoca victime civile în statele NATO”
Digi 24
ISW, după incidentul cu drona de la Galați: „Putin pare acum să accepte riscul de...
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
Promotor.ro
TOP 5 trasee pe care să le parcurgi cu mașina în minivacanța de Rusalii
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
go4it.ro
Atac devastator ținut ascuns: Navă militară a SUA, scufundată de drone
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Descopera.ro
Activitățile care te ajută să îmbătrânești sănătos fără efort fizic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de la Galați
Gandul.ro
Ion Cristoiu: Telefonul care l-a obligat pe Nicușor Dan să spună adevărul despre drona de...
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Aceste două păsări par identice, dar nu sunt. Găsiți toate cele 3 diferențe!
TEST IQ | Aceste două păsări par identice, dar nu sunt. Găsiți toate cele 3 diferențe!
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București. Costă doar 15.500 euro
Cum arată cea mai ieftină garsonieră din București. Costă doar 15.500 euro
Ilan Laufer, “sub supraveghere” după episodul dramatic cu trotineta. Fostul ministru nu mai iese ...
Ilan Laufer, “sub supraveghere” după episodul dramatic cu trotineta. Fostul ministru nu mai iese singur la plimbare cu copiii
Lidl a introdus o nouă metodă de plată. Cum vor putea face cumpărături clienții din București ...
Lidl a introdus o nouă metodă de plată. Cum vor putea face cumpărături clienții din București și Ilfov
Zodia care se va afla în centrul atenției în vara lui 2026. Va avea succes pe toate planurile: bani, ...
Zodia care se va afla în centrul atenției în vara lui 2026. Va avea succes pe toate planurile: bani, dragoste și profesie
Cu câți ani mai devreme poți ieși la pensie dacă ai handicap? Ce spune legea din România
Cu câți ani mai devreme poți ieși la pensie dacă ai handicap? Ce spune legea din România
Vezi toate știrile