Bancul sfârșitului de săptămână | Femeile și grindina

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul sfârșitului de săptămână. Lasă grijile și treburile deoparte și află care sunt șansele de a auzi o femeie spunându-și vârsta. Există totuși un moment în care acest lucru se întâmplă aproape fără ezitare.

Femeile își spun vârsta doar când cade grindina mare: „Doamne, am 50 de ani și n-am văzut așa ceva”.

Alte bancuri amuzante

O văduvă completează fomulare

La rubrica: când a murit soţul, femeia scrie: de opt ani.

La rubrica: naşterea copiilor, femeia scrie: unul de doi ani.

Funcţionarul: păi dacă a murit de opt ani, cum aveţi copilul de doi?

Văduvă: el a murit, eu nu!

Reporterul intervievează un poliţist:

– Bine, bine, dar cum v-aţi dat seama că el este individul căutat când era îmbrăcat în femeie?

– Pentru că nu s-a oprit în faţa niciunei vitrine!

O femeie trece pe roşu

Cazul ajunge la judecătorie, în timpul procesului judecătorul întreabă:

– Ocupaţia?

– Profesoară – spune inculpata.

Judecătorul fericit:

– Ştiti doamnă, de ani de zile aştept ca un profesor să se afle pe banca inculpaţilor.

Către asistent: – Aduceţi o tablă, câteva kilograme de cretă, iar inculpata să scrie pe tabla de 500 de ori: „Niciodată nu voi mai trece pe roşu!”.

Două bunicuţe povestesc

– Mâine se însoară nepotul meu!

– Felicitări! Şi de unde este mireasa?

-De pe Facebook… Dar nu mă întreba pe ce continent este ţara asta.

„Dragă, trebuie să recunoşti că ai o problemă cu drogurile!”

-N-am nicio problemă!

-Vineri erai în faţa liceului la 8.00 dimineaţa!

-Păi la cât ai fi vrut să mă duc, dacă la 8.00 încep orele?!

-Nu şi pentru cei care au terminat liceul acum opt ani!

