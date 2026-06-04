Nicoleta Luciu a făcut anunțul despre divorțul de Zsolt Csergo. Ce se întâmplă în căsnicia lor, de fapt

Fosta actriță Nicoleta Luciu (45 de ani) a fost nevoită să rupă tăcerea după ce, în ultimele săptămâni, internetul a fost inundat de speculații privind o posibilă despărțire de Zsolt Csergo. Cum zvonurile au luat amploare și au devenit tot mai greu de ignorat, celebra brunetă s-a trezit față în față cu întrebarea care a încins rețelele sociale.

Revenită în atenția publicului după o perioadă petrecută departe de lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu este din nou activă online și ține legătura cu admiratorii săi prin transmisiuni live. Tocmai într-un astfel de moment a apărut și întrebarea care a stârnit rumoare.

Nicoleta Luciu, despre divorțul de Zsolt Csergo

În timp ce discuta relaxată cu urmăritorii săi, fosta actriță din telenovele a fost luată prin surprindere de o întrebare fără menajamente: a divorțat sau nu de bărbatul alături de care și-a construit familia?

Pentru câteva clipe, Nicoleta Luciu a preferat să răspundă printr-un gest sugestiv, semn că nu era deloc încântată de subiect. Însă insistențele nu au contenit, iar bruneta a decis să pună punct tuturor scenariilor care circulau în online.

„Nu, Maria”, a spus ea scurt și răspicat, fără să lase loc de interpretări.

Declarația a venit în momentul în care zvonurile despre un posibil divorț atinseseră cote maxime. Mulți fani au început să creadă că aparițiile tot mai dese ale vedetei și revenirea sa în showbiz ascund probleme în viața personală, iar speculațiile au curs pe bandă rulantă.

Ce relație a avut, de fapt, cu Nuțu Cămătaru

Recent, au ieșit la iveală detalii mai puțin cunoscute despre trecutul Nicoletei Luciu, care probabil că l-au deranjat pe Zsolt Csergo. Nuțu Cămătaru a făcut mărturisiri neașteptate și a recunoscut că a fost foarte apropiat de brunetă. Mai mult, acesta a dezvăluit că relația lor i-a creat, la vremea respectivă, tensiuni și probleme în familie.”

„Cu Nicoleta Luciu n-am avut relații sexuale. Am avut un fel de amiciție, ceva de genul. A fost o apropiere, atât. Lumea a exagerat foarte mult povestea asta și s-au făcut tot felul de interpretări. Să știi că de multe ori mi-am făcut discuții acasă. Și ele au avut probleme pe tema asta. Nu m-a încălzit cu nimic faima asta, dar nici nu pot să spun că mi-a făcut rău”, a mărturisit acesta.

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