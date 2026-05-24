Ioana Ginghină i-a criticat dur pe Lucian Viziru și Nicoleta Luciu, după ce s-au apucat de TikTok: ”Nu sunt actori”

Actrița Ioana Ginghină (48 de ani) i-a criticat dur pe colegii săi cu care a jucat în telenovele, Lucian Viziru și Nicoleta Luciu. Ea consideră că cei doi au stricat imaginea actorilor după ce s-au apucat să „cerșească” pe TikTok.

Nicoleta Luciu și Lucian Viziru au ajuns subiect de scandal în online, după ce au început să facă live-uri tot mai dese pe TikTok, unde primesc donații de la fani. Mulți internauți au fost surprinși de modul în care doi dintre foștii „grei” ai telenovelelor românești s-au reinventat în mediul online.

Comentariile nu au întârziat să apară, iar discuțiile s-au încins rapid pe rețelele sociale. În mijlocul acestui val de reacții, Ioana Ginghină a venit cu o declarație care a pus paie pe foc. Ea a spus că nu îi consideră pe cei doi „actori adevărați” și că nu vrea să fie asociată cu foștii colegi din telenovele.

„Actorii nu cerșesc pe TikTok. Stăteam pe TikTok și am văzut mai multe videoclipuri în care se face mișto de „actorii” din telenovele care cerșesc pe TikTok, că vezi, Doamne, ce rău au ajuns actorii.

Nu. Actorii n-au ajuns rău. Actorii lucrează, actorii filmează, actorii joacă pe scenele teatrelor din România. Eu sunt actriță la Teatrul Ion Creangă de peste 20 de ani. Noi, actorii, muncim, nu cerșim pe TikTok. Atenție! Aceia n-au fost niciodată actori. Da, au jucat în seriale, da, au jucat chiar foarte bine, dar nu sunt actori. Noi, actorii, muncim și trăim tot din actorie. Nu confundați lucrurile și să nu ne băgați pe toți în aceeași oală. Haideți să vorbim despre faptul că un regizor român a câștigat un mare premiu la Cannes, nu să mai vorbim despre persoanele care cerșesc pe TikTok”, a spus actrița.

Lucian Viziru, reacție dură

Lucian Viziru a recunoscut că face bani din live-uri pe TikTok, unde interacționează frecvent cu fanii și primește donații, însă a ținut să precizeze că această activitate nu este singura sa sursă de venit. Actorul a spus că are în paralel și alte trei joburi.

„Dacă vreți să mă susțineți, dați cadouri. Nu vreți, vă uitați pur și simplu, poate dați un like. Nimeni nu vă bagă mâna în buzunar, dar pe mine ma ajută dacă mă susțineți. Este simplu. Mare înjositură. Stați liniștiți că am patru joburi, acesta este al patrulea. Nu e ca și cum o ard doar pe aici. Nu vă convine, dați mai departe și lăsați-mă în pace”, a declarat Lucian Viziru, pe TikTok.

