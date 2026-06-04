Iuliana Beregoi, prima reacție după ce a fost atacată de Andreea Bostănică: „Îmi este frică de tine”

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a depășit granița mediului online. De această dată, tensiunile s-au mutat într-un restaurant din Chișinău, unde disputa a degenerat într-un incident care s-a lăsat cu agresiune verbală și fizică – vezi VIDEO AICI.

După luni întregi de atacuri și replici în mediul online, conflictul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a trecut la următorul nivel. Situația dintre cele două rivale a escaladat până la agresiune fizică.

Iuliana Beregoi: „Este un circ de oameni bolnavi”

În urmă cu doar câteva ore, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică au fost protagonistele unui scandal monstru. Iuliana și sora ei au fost agresate verbal și fizic de Bostănică în timp ce se aflau într-un restaurant din Chișinău, în plină zi. Cele două și-au adresat jigniri, iar de aici a mai fost un singur pas până la o bătaie în toată regula.

În urma altercației, sora Iulianei Beregoi, Ana Beregoi, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Cu lacrimi în ochi, Iuliana a mărturisit cum a pornit întreg scandalul, dar și brutalitatea cu care a fost atacată de Andreea Bostănică, fără ca ea să fi provocat conflictul – vezi AICI declarațiile Andreei Bostănică.

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„Abia așteptam să văd cât de departe poți să ajungi cu minciuna. Eu nu o să vorbesc așa cum vorbești tu, eu o să vorbesc așa cum vorbesc și cum am vorbit astăzi cu tine, pentru că astăzi am ieșit împreună cu sora mea și cu prietenul ei, am ieșit într-un restaurant să luăm cina. Pe unde ai trecut tu și apropo… înainte de toate, ai parcat mașina lângă sora mea, pentru că noi când am mers să luăm mașina, mașina ta era acolo, ceea ce a fost foarte ciudat, ne-ai căutat, ne-ai găsit la restaurant, eu te-am văzut, nici nu m-am uitat în partea ta, ai trecut frumos pe lângă geam, ce-a făcut mămica ta? Nu tu prima, dar mămica ta prima. Ce-o arătat? Corect? Corect am înțeles? Corect. După ce ți-a dat acest exemplu minunat mămica ta, tu ai decis să faci același gest. Eu? Ți-am întors degetul.

Ai apărut în restaurant. Eu tremuram pentru că erați trei femei. Eu am început să tremur foarte tare pentru că erați trei femei: tu, mama ta și sora mamei tale. Noi eram niște copiii pe lângă voi. Mă simțeam intimidată de tine, pentru că niciun om normal nu se comportă cum te-ai comportat tu. Este un circ de oameni bolnavi. Te-ai apropiat cu telefonul în mână și mi-ai spus că cine sunt eu să-ți împing dansatoarea. Eu m-am dat la o parte și m-am dus la un chelner să spun că am fost deranjată la masa mea. Eu am plecat pentru că tu mă filmai, mă simțeam foarte mică și vulnerabilă în fața mea, pentru că erai foarte agresivă și îți băteai joc de un om care lua cina și tu ai început să vorbești agresiv și să mă ameninți.

Eu am plecat de acolo în primul rând pentru că tu mă filmai. În primul rând pentru că tu mă filmai și eu mă simțeam, nu știu, adică mă simțeam așa, foarte intimidată de tine. Mă simțeam foarte mică și foarte vulnerabilă și foarte slabă în fața ta. Da, într-adevăr, pentru că mi se părea că erai foarte, foarte, foarte agresivă cu mine și îți băteai joc. Îți băteai joc de un om care efectiv a luat cina, a ieșit să ia cina, abia i-a ajuns mâncarea pe masă, nici nu a apucat spunul furculița în ceva de pe masă. Și tu ai început să vorbești agresiv și să mă filmezi pe mine, să mă ameninți, tu să te iei cu telefonul în mână, că să ce? Să ce? De asta am chemat eu chelnerul și am început eu să te filmez pe tine, să te întreb. Poți să mai îmi spui și acum în față, cum îmi spuneai pe TikTok? Poți să îmi spui? La care tu, da, mi-e foarte ușor să-ți spun și în față cine ești tu. Și m-ai numit în tot felul de cuvinte, în tot felul de cuvinte. În timpul în care eu tremuram și mă simțeam, tu erai cu mama ta.

Sora mea poartă aparatul auditiv. Ea aude rău. E stricat aparatul auditiv. Noroc că eu m-am întors fix când tu ai început să o bați pe sora mea și eu am văzut tot circul ăsta și eu am prins momentul. Eu am prins momentul. Atât de speriată erai încât tu, mama ta, toată familia ta filma. Mi se pare un circ de oameni bolnavi, de unde ai atâta energie să minți și să manipulezi oamenii. Ce ți-am făcut eu ție de ai așa mare ciudă pe mine. Cum poate un om normal să te mai creadă pe tine. Râdeai de noi, râdeai de sora mea. Așa de tare erai tu afectată și speriată de noi. Să-ți fie rușine!

Până să vină ambulanța, mătușa ta a avut o idee mai bună și ați ieșit din restaurant și ai pus mâna la cap, ca și cum te-ar durea capul. Pe video-ul de pe story-ul tău se vede foarte clar că tu ai venit la masa mea. Eu am plecat să caut ajutor. Cum poți să minți în halul ăsta? M-am săturat să-i permit unei fete căreia nu i-am făcut niciodată nimic să îmi distrugă numele și familia. Chiar vreau să vă rog să nu credeți niciun cuvânt din ce a zis această femeie. Eu nu sunt atât de bolnavă încât să mint în halul ăsta. Femeia a căutat conflict cât să apară ceva despre mine nașpa. Cred că oamenii normali o să vadă adevărul, până unde pot ajunge unii oameni ca să distrugă pe cineva”, a spus Iuliana Beregoi.

„Cât de bolnavi sunt unii oameni”

„Eu cred că oamenii normali o să vadă adevărul și cât de bolnavi sunt unii oameni doar ca să îi distrugă pe cei din jur. M-am săturat să îmi distrugă imaginea mea și a familiei mele, să mă înjosească, să mă distrugă psihic, cum a făcut-o de două-trei luni. Eu am încercat să îmi păstrez calmul, am fost puternică și chiar vreau să vă rog să nu credeți niciun cuvânt din ce a zis această femeie. Nu este adevărat!! Eu nu sunt bolnavă să mint în halul ăsta. Femeia a căutat circ, conflict în așa fel încât să apară ceva despre mine.”, a mai spus Iuliana Beregoi.

Scandal monstruos între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Poliția și ambulanța au intervenit, după ce au ajuns la agresiuni fizice