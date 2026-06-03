BANC | Tatăl, fetița și cei doi căței

Ajunși la mijlocul săptămânii, când sarcinile de la serviciu pot deveni destul de solicitante, CANCAN.RO vine în întâmpinarea cititorilor cu un moment de relaxare și bună dispoziție. Pentru a mai destinde atmosfera, vă propunem un banc care promite să aducă zâmbete și să alunge puțin din stresul cotidian. Luați-vă câteva clipe de pauză și pregătiți-vă să râdeți pe cinste.
O fetiță vede pe stradă un cățel care tocmai făcea vrute și nevrute cu o cățelușă și îl întreabă pe tatăl său ce fac.
Tatăl, jenat, îi răspunde:
— Cățelușa nu vrea să se ducă acasă și câinele încearcă să o ducă el acasă.
— Ahaa… e ca ieri cu mama, noroc că se ținea bine de chiuvetă, altfel poștașul o ducea în mod sigur la poștă…
Discuție tată-fiu
Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.
Jurnalul unei femei
Din jurnalul unei femei:
„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”
Bulă, Bubulina și prietenul
Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.
– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.
– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.
– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.
Un client întreabă un avocat cunoscut:
– Domnule, dacă vă plătesc o mie de euro, îmi răspundeți la două întrebări?
Avocatul răspunde:
– Desigur. Care este a doua întrebare?
La notar:
– Cât costă un divorț?
– 1000 de euro toate cheltuielile!
– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.
– Din păcate, libertatea este scumpă!!!
O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal, judecătorul o întreabă:
– Care este motivul divorțului?
– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă.
Judecătorul zâmbește și spune:
– Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de divorț.
Femeia supărată:
– Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la birou!
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