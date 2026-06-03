Acasă » Bancuri » BANC | Tatăl, fetița și cei doi căței

BANC | Tatăl, fetița și cei doi căței

De: Elisa Tîrgovățu 03/06/2026 | 17:22
BANC | Tatăl, fetița și cei doi căței
BANC | Tatăl, fetița și cei doi căței
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ajunși la mijlocul săptămânii, când sarcinile de la serviciu pot deveni destul de solicitante, CANCAN.RO vine în întâmpinarea cititorilor cu un moment de relaxare și bună dispoziție. Pentru a mai destinde atmosfera, vă propunem un banc care promite să aducă zâmbete și să alunge puțin din stresul cotidian. Luați-vă câteva clipe de pauză și pregătiți-vă să râdeți pe cinste.

O fetiță vede pe stradă un cățel care tocmai făcea vrute și nevrute cu o cățelușă și îl întreabă pe tatăl său ce fac.
Tatăl, jenat, îi răspunde:
— Cățelușa nu vrea să se ducă acasă și câinele încearcă să o ducă el acasă.
— Ahaa… e ca ieri cu mama, noroc că se ținea bine de chiuvetă, altfel poștașul o ducea în mod sigur la poștă…

Alte bancuri amuzante

Discuție tată-fiu

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:
– Tată, care este secretul succesului?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii corecte.
– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?
– Un cuvânt.
– Care e ăla?
– Experiența.
– Si de unde ai experiența?
– Două cuvinte.
– Care sunt acelea?
– Decizii greșite.

Jurnalul unei femei

Din jurnalul unei femei:
„Ieri am făcut o criză de isterie și am plecat de acasă. Apoi mi-am amintit că stau singură și m-am întors.”

Bulă, Bubulina și prietenul

Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui.

– Este în regulă, știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există niciun motiv ca asta să ne ruineze relația.

– Oh, ce bine, îți mulțumesc! Nu știu ce a fost în capul meu de am făcut asta.

– Bubulino, tu să taci! Nu vorbeam cu tine.

Un client întreabă un avocat cunoscut

Un client întreabă un avocat cunoscut:
– Domnule, dacă vă plătesc o mie de euro, îmi răspundeți la două întrebări?
Avocatul răspunde:
– Desigur. Care este a doua întrebare?

Cât costă un divorț?

La notar:
– Cât costă un divorț?
– 1000 de euro toate cheltuielile!
– Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie doar 100 de lei.
– Din păcate, libertatea este scumpă!!!

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei

O femeie vrea să divorțeze de soțul ei. La tribunal, judecătorul o întreabă:
– Care este motivul divorțului?
– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă.
Judecătorul zâmbește și spune:
– Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de divorț.
Femeia supărată:
– Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la birou!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Vecinii mi-au reproșat că îi deranjez dimineața

BANC | De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | „Draga mea, tu mă mai iubești?”
Bancuri
BANCUL ZILEI | „Draga mea, tu mă mai iubești?”
BANC | „Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!”
Bancuri
BANC | „Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!”
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
Gandul.ro
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac,...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în...
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de ziua lui. A fost invitată și asistenta medicală: „Nu l-a scăpat din ochi!”
Click.ro
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un...
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
go4it.ro
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
Gandul.ro
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru...
ULTIMA ORĂ
Recunoști fetița din imagine?! Acum este una dintre cele mai îndrăgite vedete TV din România
Recunoști fetița din imagine?! Acum este una dintre cele mai îndrăgite vedete TV din România
Incendiu devastator în Costinești! Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și o autoscară
Incendiu devastator în Costinești! Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și o autoscară
Mesajul sfâșietor transmis de soția lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu: ”Izvor ...
Mesajul sfâșietor transmis de soția lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu: ”Izvor de lacrimi!”
Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci. Ce acuzații grave i se aduc fostului preot
Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci. Ce acuzații grave i se aduc fostului preot
Turcia îl critică pe Kanye West după concertul din Istanbul. Rapperul, acuzat că a „jignit credința ...
Turcia îl critică pe Kanye West după concertul din Istanbul. Rapperul, acuzat că a „jignit credința și valorile constituționale” ale țării
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal ...
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!
Vezi toate știrile