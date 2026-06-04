Abia acum s-a aflat! De ce i se zice „Salam” lui Florin Salam și care este motivul pentru care Nuțu Cămătaru l-a poreclit „bot de mânz”

În episodul 3 al serialului „Cămătarii”, Sile Cămătaru a rememorat prima întâlnire cu Florin Salam și a dezvăluit cum a apărut porecla „bot de mânz” pe care i-a dat-o artistului încă de când l-a văzut prima dată – documentarul poate fi urmărit în fiecare luni pe Pro TV și în avans pe Voyo.

De la „Bot de mânz” și „Florin Fermecătorul”, până la numele datorită căruia a devenit cunoscut astăzi, Florin Salam l-a cunoscut pe Nuțu Cămătaaru încă de la începutul carierei sale, acesta fiind unul dintre oamenii care i-au remarcat talentul și l-au ajutat în primii pași spre succes.

De ce i se zice „Salam” lui Florin Salam

Legătura dintre Florin Salam și Nuțu Cămătaru a luat naștere în urmă cu aproape 30 de ani, pe vremea când manelistul făcea primii pași în industria lăutărească din România. Cunoscut inițial „Florin Fermecătorul”, liderul interlop i-a schimbat imediat porecla în „Bot de mânz”, deoarece era slab și avea trăsături care deveniseră subiect de glume în clanul interlopului.

Apoi, manelistul și-a însușit numele „Salam” în semn de respect pentru unchiul său, Nelu Salam, cunoscut drept unul dintre lăutarii renumiți din vremea respectivă.

Florin Salam: Era cam mult pentru mine. Eu nu aveam nici pantofi în picioare sau o cămasă nouă, să îmi spui „Fermecătoru” mi se părea o vrăjeală. Ok, dacă ei așa mă vedeau, poate eu nu îmi vedeam adevărata valoare. Nuțu Cămătaru: Bot de mânz îi mai spuneam. Florin Salam: Carnea de mânzat e cea mai curată. Lumea care mă știa mi-a spus după unchiul meu Salam, Dumnezeu să-l ierte. Cel mai bun lăutar al tuturor timpurilor, paote să spună lumea ce vrea, cum vrea, dar nu au ce să spună. Neluțu Salam e șeful tuturor.

În urma unei umilințe pe care Florin Salam a primit-o din partea unor nuntași, Nuțu Cămătaru l-a luat sub aripa lui și i-a promis că îi va asigura viitorul. El a fost omul care i-a cumpărat prima casă și cel care l-a ajutat să câștige primii bani din muzică.

Nuțu Cămătaru: La nunta la care am fost invitat cântau Guță și Salam, iar în Salam arunca unul cu o chiflă în el. Ai văzut un om care se uită la tine și cere milă? Așa l-am văzut eu pe Salam. A venit și mi-a zis: „tată, nu mă lăsa aici”. Când am plecat, le-am zis că ăsta merge cu mine. Florin Salam: Atât de norocoasă a fost chifla aia aruncată spre mine încât Nuțu a zis: „E al meu”. Îți dai seama câte avantaje am avut din momentul ăla? Ce noroc am avut? M-a luat din curte de la soacra mea, unde stăteam 15 inși în două camere și mi-a dat apartament. Casă pe care poate nici în ziua de azi nu mi-o permiteam. Nuțu Cămătaru: Apartament la etajul 1 cu patru camere. Avea tot ce îi trebuie. M-a întrebat dacă poate să treacă apartamentul pe numele tatălu lui. I-am zis să facă ce vrea. I-am zis că o să cânte numai unde îi spun eu, doar la lume bună. Florin Salam: La mulți le spunea că sunt băiatul lui. Așa e Nuțu, un tată pentru toți.

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții scrise de Codin Maticiuc. Între autor și Nuțu Cămătaru s-a dezvoltat o relație apropiată pe parcursul documentării pentru volumul „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, proiect la care Maticiuc a lucrat timp de cinci ani și care i-a oferit acces direct în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandată AICI.

Succesul lui Florin Salam i se datorează lui Nuțu Cămătaru. Beinur a confirmat: ”I-a cumpărat apartament cu 4 camere”

Ce se întâmpla în localurile frecventate de lumea interlopă a anilor ’90. Oneață a făcut dezvăluirea: ”Dacă Nuțu nu le liniștea, ieșea scandal mare”