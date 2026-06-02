Ce se întâmpla în localurile frecventate de lumea interlopă a anilor ’90. Oneață a făcut dezvăluirea: ”Dacă Nuțu nu le liniștea, ieșea scandal mare”

Noi povești spectaculoase ies la iveală în seria „Procesul Cămătarilor”! La Dan Capatos Show, Oneață a vorbit fără perdea despre relația apropiată avută cu frații Nuțu și Sile Cămătaru. Acesta și-a amintit inclusiv momente tensionate petrecute în localurile frecventate de lumea interlopă a anilor ’90.

Oneață a povestit că frații Cămătaru erau prezenți în cluburile exclusiviste și restaurantele vremii. Potrivit acestuia, Nuțu Cămătaru avea mereu o influență uriașă asupra celor din jur. Vezi emisiunea integrală aici!

„El era acolo aproape în fiecare zi. Stăteam la masă cu femei și, la un moment dat, au venit nevastă-mea și soția unui prieten. Când le-am văzut, am zis că dacă Nuțu nu era deștept, ieșea rău de tot. Nuțu a intervenit imediat și a spus: «Sunt invitatele mele, vă rog frumos». Și atunci s-a liniștit totul.”

Dan Capatos a vrut să afle cât de tensionată devenise situația în acel moment. Oneață a recunoscut că scandalul putea degenera fără intervenția lui Nuțu Cămătaru.

„Nevastă-mea era foarte geloasă. Era periculoasă rău când se enerva. Dacă Nuțu nu le calma imediat și nu vorbea frumos, ieșea scandal mare. El avea talentul ăsta să liniștească oamenii și să controleze orice situație fără să ridice tonul.”

Invitatul lui Dan Capatos a vorbit și despre relația dintre Nuțu Cămătaru și Florin Salam. Oneață susține că liderul clanului a avut un rol decisiv în ascensiunea celebrului manelist.

„Nuțu l-a pus pe Salam exact unde trebuia. Pentru Salam, Nuțu a fost ca aerul. Fără el, multe lucruri nu s-ar fi întâmplat. A fost omul care l-a susținut și l-a ajutat când nimeni nu îl cunoștea. Tot ce se vede acum a pornit și de acolo.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

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