Succesul lui Florin Salam i se datorează lui Nuțu Cămătaru. Beinur a confirmat: ”I-a cumpărat apartament cu 4 camere”

Serialul „Cămătarii” difuzat pe Pro TV și Voyo continuă să scoată la lumină detalii incredibile despre ascensiunea unor personaje controversate din România interlopă. În ediția specială „Procesul Cămătarilor”, realizată de Dan Capatos, Beinur ne-a vorbit despre relația dintre Nuțu Cămătaru și Florin Salam. CANCAN.ro are toate detaliile!

Beinur a confirmat că ascensiunea lui Florin Salam a început după apropierea de Nuțu Cămătaru și anturajul acestuia. Invitatul lui Dan Capatos a povestit că manelistul era extrem de diferit în tinerețe și purta alte porecle. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu știu că evoluția lui… îmi aduc aminte și cred că Nuțu l-ar fi ajutat să-și ia și prima casă. Acuma nu știu cum i s-a dat ajutorul.”

Dan Capatos a dezvăluit detalii spectaculoase despre începuturile lui Florin Salam și transformarea artistului. Prezentatorul a explicat că manelistul era cunoscut inițial drept „Florin Fermecătoru”, datorită aspectului său fizic din acea perioadă.

„Îl vedem pe Salam foarte tânăr, iar în serial descoperi și povestea lui. Prima oară era cunoscut sub numele de Florin Fermecătoru. Avea un fizic total diferit față de acum.”

De la Florin Fermecătorul la Florin Salam

Capatos a continuat seria dezvăluirilor și a vorbit despre porecla „Bot de Mânz”, folosită în cercurile apropiate. Potrivit acestuia, artistul era extrem de slab și avea trăsături care au inspirat imediat glumele prietenilor din acea vreme.

„Îi ziceau Bot de Mânz. Era foarte slab și când se întindea la microfon primea porecla asta.”

Momentul decisiv din viața lui Florin Salam ar fi venit după întâlnirea cu Nuțu Cămătaru. Manelistul a primit atunci o sumă uriașă pentru vremurile respective și viața lui s-a schimbat. Nuțu Cămătaru nu doar l-a sprijinit financiar pe artist, ci i-a cumpărat un apartament. Dezvăluirea a fost confirmată de Beinur.

„I-a cumpărat apartament de patru camere”, a spus Dan Capatos. „Știam și eu asta. Circula prin piață și tocmai de aceea ar trebui să-i fie recunoscător pentru ce a făcut Nuțu pentru el. Dar Salam ne poartă respectul, și lui, și mie.”

Beinur a mai povestit că îl cunoștea pe Florin Salam încă din perioada în care artistul cânta prin cluburi. Acesta susține că manelistul mergea în discotecile de pe litoral și era deja foarte apreciat de public.

„Cred că era perioada 97-98. Venea și la mine în discotecă foarte des. Îl aducea fratele meu mai mult, el se ocupa cu asta.”

Viața lui Nuțu Cămătaru poate fi descoperită și prin intermediul cărții lui Codin Maticiuc. Regizorul are o legătură apropiată cu Nuțu Cămătaru, care s-a consolidat prin cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, volum la care autorul a lucrat timp de cinci ani și pentru care a intrat adânc în universul clanului Balint. Cartea poate fi comandata de AICI.

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