BANCUL ZILEI | Adevărul din oglindă

De: Andreea Stăncescu 19/04/2026 | 15:07
M-am uitat în oglindă..
Nu tu burtica, nu turiduri, nu tu par alb..
E bun vinul ăsta, îmi mai cumpăr!!

Un chinez intră intr-un bar din America, se așează la bar și-i cere barmanului un whisky. In dreapta lui, Steven Spielberg.
Chinezul, un mare fan al filmelor acestuia, ii cere un autograf.
In schimb, Spielberg îi dă o palma și-i spune:
– Voi, poporul chinez ați bombardat Pearl Harbor, pleacă de-aici.
Chinezul, uimit, răspunde:
– N-au fost chinezii cei care au bombardat Pearl Harbor, ci japonezii.
– Chinezi, japonezi, taiwanezi, sunteți cu toții la fel, a replicat Spielberg.
Chinezul, jap-jap, ii dă doua palme lu’ Spielberg și-i spune:
– Tu ai scufundat Titanicul. Stramoșii mei au fost pe acea nava…
Șocat, Spielberg raspunde:
A fost un aisberg cel care a scufundat nava, nu eu..
Chinezul:
– Iceberg, Spielberg, Carlsberg … toți sunteți la fel.

Văzând un pasager neliniștit, stewardesa intreabă cu multă înțelegere:
– Ați mai zburat vreodată?
– Da. . . doamnă.
– Cu ce tip de avion?
– Cu un generator de sudură.

Un client intră într-un restaurant de lux si se asează la masă.
Cheful vine si ii aduce meniuľ, iar clientul il intreabă:
– Îmi pare rău, dar ce fel de mâncare aveți aici?
Chelnerul răspunde:
– Avem cele mai fine preparate! La noi, mâncarea este ca o operă de artă!
Clientul, uimit, întreabă:
– Asta înseamnă că mâncarea va veni cu un cadou sau cu un bilet la muzeu?
Chelnerul:
– Nu, dar vă asigur că va fi destul de scumpă ca să merite să o puneți pe perete!

Se intâlnesc doi prieteni in fața unei secții de poliție:
– Sal, ce faci pe aici?
– Ieri m-au jefuit la Dragonul Roșu doi chinezi și am venit să văd cum merge ancheta.
– Și?
– Păi, organele de poliție au redus cercul de suspecți la 10.000 …

