BANCUL ZILEI | Adevărul din oglindă

Bancurile au rolul de a ne oferi o stare de bine, indiferent că suntem singuri sau în compania prietenilor. Glumele te vor jos te vor amuza pe cinste.

M-am uitat în oglindă..

Nu tu burtica, nu turiduri, nu tu par alb..

E bun vinul ăsta, îmi mai cumpăr!!

Alte bancuri care te vor face să zâmbești

Un chinez intră intr-un bar din America, se așează la bar și-i cere barmanului un whisky. In dreapta lui, Steven Spielberg.

Chinezul, un mare fan al filmelor acestuia, ii cere un autograf.

In schimb, Spielberg îi dă o palma și-i spune:

– Voi, poporul chinez ați bombardat Pearl Harbor, pleacă de-aici.

Chinezul, uimit, răspunde:

– N-au fost chinezii cei care au bombardat Pearl Harbor, ci japonezii.

– Chinezi, japonezi, taiwanezi, sunteți cu toții la fel, a replicat Spielberg.

Chinezul, jap-jap, ii dă doua palme lu’ Spielberg și-i spune:

– Tu ai scufundat Titanicul. Stramoșii mei au fost pe acea nava…

Șocat, Spielberg raspunde:

A fost un aisberg cel care a scufundat nava, nu eu..

Chinezul:

– Iceberg, Spielberg, Carlsberg … toți sunteți la fel.

Văzând un pasager neliniștit, stewardesa intreabă cu multă înțelegere:

– Ați mai zburat vreodată?

– Da. . . doamnă.

– Cu ce tip de avion?

– Cu un generator de sudură.

Un client intră într-un restaurant de lux si se asează la masă.

Cheful vine si ii aduce meniuľ, iar clientul il intreabă:

– Îmi pare rău, dar ce fel de mâncare aveți aici?

Chelnerul răspunde:

– Avem cele mai fine preparate! La noi, mâncarea este ca o operă de artă!

Clientul, uimit, întreabă:

– Asta înseamnă că mâncarea va veni cu un cadou sau cu un bilet la muzeu?

Chelnerul:

– Nu, dar vă asigur că va fi destul de scumpă ca să merite să o puneți pe perete!

Se intâlnesc doi prieteni in fața unei secții de poliție:

– Sal, ce faci pe aici?

– Ieri m-au jefuit la Dragonul Roșu doi chinezi și am venit să văd cum merge ancheta.

– Și?

– Păi, organele de poliție au redus cercul de suspecți la 10.000 …

CITEȘTE ȘI: BANC | Mama lui Bulă VS nevasta lui Bulă

Bancul de weekend | „Părinte, mi-am înșelat bărbatul”