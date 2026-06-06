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Denis Macarie nu a mai putut fi salvat. Tânărul bucătar a murit după un accident grav

De: Emanuela Cristescu 06/06/2026 | 17:22
Denis Macarie nu a mai putut fi salvat. Tânărul bucătar a murit după un accident grav
Denis Macarie. Sursa foto Social media
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Sfârșit tragic pentru Denis Macarie. Tânărul bucătar din Huși a pierdut cea mai grea luptă, după ce a fost grav rănit într-un accident rutier. Medicii au încercat zile la rând să îl salveze, însă organismul său a cedat.

Speranțele familiei s-au năruit. Denis Macarie, tânărul din Huși grav rănit într-un accident rutier produs pe 25 mai, s-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” din Iași, acolo unde fusese transferat în stare critică.

Denis Macarie s-a stins din viață

Timp de aproape două săptămâni, medicii au încercat să îi salveze viața, însă leziunile suferite în urma impactului s-au dovedit incompatibile cu supraviețuirea.

Accidentul s-a produs într-o intersecție din municipiul Huși. Denis Macarie se afla pe bancheta din spate a autoturismului implicat în coliziune, iar forța impactului i-a provocat răni extrem de grave la nivelul capului.

Denis Macarie
Denis Macarie. Sursa foto Social media

Echipajele medicale l-au transportat de urgență la spital, iar ulterior a fost transferat la Iași, unde medicii neurochirurgi au continuat lupta pentru a-i salva viața.

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de cadrele medicale, starea sa nu s-a îmbunătățit. Tânărul a rămas în stare critică, fiind intubat și ventilat mecanic, însă organismul său nu a mai răspuns tratamentului.

În urma lui au rămas o soție și doi copii

Vestea morții lui Denis Macarie a căzut ca un trăsnet peste familie, prieteni și întreaga comunitate din Huși. Cunoscut ca un bucătar apreciat și un om muncitor, tânărul lasă în urmă o familie îndurerată.

Mesajele de condoleanțe au început să apară pe rețelele de socializare imediat după anunțul decesului, iar cei care l-au cunoscut și-au exprimat regretul pentru dispariția sa prematură.

În timp ce familia se pregătește de înmormântare, ancheta privind accidentul rutier este în plină desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-a produs impactul și cine se face responsabil de tragedie.

Oamenii legii analizează toate împrejurările producerii accidentului, inclusiv modul în care a fost acordată prioritatea în intersecție și celelalte elemente care ar fi putut contribui la producerea acestui deznodământ tragic.

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