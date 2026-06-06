Denis Macarie nu a mai putut fi salvat. Tânărul bucătar a murit după un accident grav

Sfârșit tragic pentru Denis Macarie. Tânărul bucătar din Huși a pierdut cea mai grea luptă, după ce a fost grav rănit într-un accident rutier. Medicii au încercat zile la rând să îl salveze, însă organismul său a cedat.
Speranțele familiei s-au năruit. Denis Macarie, tânărul din Huși grav rănit într-un accident rutier produs pe 25 mai, s-a stins din viață la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” din Iași, acolo unde fusese transferat în stare critică.
Timp de aproape două săptămâni, medicii au încercat să îi salveze viața, însă leziunile suferite în urma impactului s-au dovedit incompatibile cu supraviețuirea.
Accidentul s-a produs într-o intersecție din municipiul Huși. Denis Macarie se afla pe bancheta din spate a autoturismului implicat în coliziune, iar forța impactului i-a provocat răni extrem de grave la nivelul capului.
Echipajele medicale l-au transportat de urgență la spital, iar ulterior a fost transferat la Iași, unde medicii neurochirurgi au continuat lupta pentru a-i salva viața.
Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de cadrele medicale, starea sa nu s-a îmbunătățit. Tânărul a rămas în stare critică, fiind intubat și ventilat mecanic, însă organismul său nu a mai răspuns tratamentului.
Vestea morții lui Denis Macarie a căzut ca un trăsnet peste familie, prieteni și întreaga comunitate din Huși. Cunoscut ca un bucătar apreciat și un om muncitor, tânărul lasă în urmă o familie îndurerată.
Mesajele de condoleanțe au început să apară pe rețelele de socializare imediat după anunțul decesului, iar cei care l-au cunoscut și-au exprimat regretul pentru dispariția sa prematură.
În timp ce familia se pregătește de înmormântare, ancheta privind accidentul rutier este în plină desfășurare. Polițiștii încearcă să stabilească exact cum s-a produs impactul și cine se face responsabil de tragedie.
Oamenii legii analizează toate împrejurările producerii accidentului, inclusiv modul în care a fost acordată prioritatea în intersecție și celelalte elemente care ar fi putut contribui la producerea acestui deznodământ tragic.
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