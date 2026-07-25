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Ex-concurenta Insula iubirii și-a uimit fanii după ce s-a operat: ”S-a transformat în Michael Jackson”

De: Denisa Crăciun 25/07/2026 | 11:11
Ex-concurenta Insula iubirii și-a uimit fanii după ce s-a operat: ”S-a transformat în Michael Jackson”
Maria și Marius Avram
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Insula Iubirii – Reuniuni îi readuce pe foștii concurenți față în față cu ispitele, dar și cu Radu Vâlcan. Prima ediție a fost un succes, punându-i în prim-plan pe Ella Vișan, fostul ei, Andrei Lemnaru și cele două ispite: Teo și Andrușca. Episodul următor aduce alți foști concurenți importanți, iar reacțiile deja au apărut.

În videoclipul de prezentare al celui de-al doilea episod Insula Iubirii – Reuniuni apar Iustina Loghin și soțul ei Cornel Luchian, dar și Maria alături de partenerul ei Marius Avram. Internauții au rămas surprinși atunci când au văzut-o pe blondină și asta pentru că în ultimul timp a apelat la operații estetice. Fanii nu au putut ignora acest aspect și au lăsat comentarii uluitoare. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ex-concurenta Insula Iubirii și-a uimit fanii după ce s-a operat

Maria și Marius au avut un parcurs cu suișuri și coborâșuri la testul suprem. Flacăra s-a aprins la doar câteva zile după ce au ajuns în Thailanda, iar ea a decis că vrea să încheie relația cu partenerul ei. Cu toate acestea, când au revenit în țară, cei doi au discutat și au ales să își mai dea o șansă. Acum, par mai fericiți ca niciodată și au acceptat invitația Antenei 1 de a se reîntâlni cu ispitele care le-au pus piedici în relație.

Următorul episod al show-ului va putea fi văzut joi, 30 iulie, și va fi la fel de incendiar. Totuși, fanii au luat deja cu asalt secțiunea de comentarii și au rămas uimiți de aspectul actual al blondinei. După ce a ajuns în cabinetul medicului estetician, aceasta s-a schimbat complet. Internauții au sesizat imediat, ba mai mult, au asemănat-o cu „Michael Jackson”.

„Maria s-a transformat în Michael Jackson. Absolut oribil”/ „Maria a lui Marius m-a șocat, oare ea se uită în oglindă? Abia aștept să o văd mai în detaliu săptămâna viitoare, oricum sigur o să am coșmaruri cu ea”/ „Maria…erai superbă înainte…nu își aveau rostul operațiile. Erai mai frumoasă naturală”, sunt doar câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat internauții.

VEZI ȘI: Primele imagini cu Oana Monea de la Insula Iubirii 2026. Ispita supremă s-a întors în emisiunea care a consacrat-o

Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”

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