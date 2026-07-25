Cine este pilotul-erou care a doborât două drone în doar 24 de ore. Va primi o decorație națională pentru modul în care a executat misiunile

O nouă dronă a pătruns în spațiul aerian al României în această dimineață, 25 iulie! Aparatul de zbor a fost interceptat în apropiere de localitatea Sfântu Gheorghe, în proximitatea graniței cu Ucraina. Drona a fost doborâtă la doar câteva minute după ce a pătruns în spațiul aerian național, iar cel care s-a ocupat de misiune este același pilot român care a distrus primul aparat de zbor din județul Buzău. Cine e pilotul-erou care a doborât două drone în 24 de ore?

Președintele Nicușor Dan a anunțat că sâmbătă dimineață o nouă dronă a fost doborâtă în România. Ținta a fost doborâtă la 08:30, la 10 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe, de un pilot român dintr-un avion F-16.

Pe pagina oficială de Facebook, MApN a adăugat că cea de-a doua dronă a fost doborâtă de același pilot român care a distrus primul aparat de zbor din județul Buzău.

„Piloții noștri au doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian românesc! În această dimineață, la 08:22, același pilot român, aflat la manșa aceleiași aeronave de luptă F-16 a Forțelor Aeriene Române, ajutat de același coleg, a doborât o a doua dronă intrată în spațiul aerian al României. Drona a fost doborâtă deasupra unei zone nepopulate din proximitatea frontierei cu Ucraina”, a transmis MApN.

Cine e pilotul erou care a doborât două drone în 24 de ore

Sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat sâmbătă, 25 iulie, la ora 08:22, o dronă care evolua în zona frontierei cu Ucraina și care a pătruns neautorizat în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au interceptat ținta și au aplicat procedurile de identificare și neutralizare.

Ei bine, se pare că același pilot, la manșa aceluiași avion F-16 și asistat de același coleg, a fost implicat în interceptarea și doborârea noii drone în apropierea frontierei cu Ucraina. În mai puțin de 24 de ore, militarul a reușit să neutralizeze două drone.

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a anunțat că își dorește ca pilotul să primească o decorație națională pentru modul în care a executat misiunile. Iar în cazul în care acesta nu va fi decorat la nivel național, șeful Armatei a precizat că îl va recompensa în cadrul instituției militare.

Pentru moment, identitatea pilotului erou nu a fost făcută publică și nici cea a colegului său. Generalul Gheorghiță Vlad a precizat doar că militarul are gradul de căpitan și nu are mai mult de 28 de ani. În ceea ce îl privește pe colegul care l-a sprijinit în misiune, acesta are gradul de locotenent și o vârstă apropiată.

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