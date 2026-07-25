Ce a pățit familia Ellei Vișan, după ce au văzut imaginile cu Teo din baie: ”Nu au știut să gestioneze”

Ella Vișan este din nou în atenția publicului. Aceasta a acceptat invitația Antenei 1 și a fost prezentă la Insula Iubirii – Reuniuni. Ea a fost față în față cu Teo, cel cu care și-a dat frâu sentimentelor. De asemenea, a povestit prin ce a trecut familia ei, după ce au văzut imaginile cu ispita masculină.

Ella Vișan a fost fără doar și poate una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii. În timp ce avea nunta programată cu Andrei Lemnaru, blondina nu a rezistat tentației și a căzut în ispită cu Teo.

Imaginile cu cei doi au fost subiect intens de discuție în mediul online, astfel că la acel moment internetul s-a împărțit în două tabere: internauții care o susțineau pe tânără și cei care au criticat-o vehement. În prima ediție a emisiunii Insula Iubirii – Reuniuni, aceasta a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre valul de hate pe care l-a primit atât ea, cât și familia ei.

Ce a pățit familia Ellei Vișan, după ce au văzut imaginile cu Teo din baie

Reîntâlnirea dintre Ella și Teo a fost una emoționantă. Cei doi au urmărit imagini din timpul sezonului și au avut un zâmbet larg pe față. Pe de altă parte, Andrei, fostul blondinei a văzut și el din nou filmările, însă dintr-o altă încăpere și asta pentru că nu și-a dorit să o vadă pe Ella. În cadrul aceleiași emisiuni, concurenta a vorbit despre valul de hate pe care l-a primit în urma întâmplării din baie. Ea a mărturisit că nu au afectat-o.

Sunt om care nu pleacă urechea la vorbele spuse așa, doar pe baza unor imagini sau a unor contexte care s-au văzut și s-au televizat, a explicat ea.

Cu toate acestea, ea a recunoscut că cel mai greu a fost pentru ea experiența prin care a trecut familia ei. Blondina a spus că membrii familiei nu au știut cum să gestioneze comentariile negative.

Dar cel mai greu mi-a fost hate-ul acesta pe care familia mea și apropiații mei n-au știut să-l gestioneze. Și vedeam că pe ei îi afectează și automat știind că nu pot să opresc, că era ceva imposibil să opresc sau să le iau accesul la online. Mi-a fost greu acest lucru, a mai adăugat Ella.

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