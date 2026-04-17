Bancul de weekend | „Părinte, mi-am înșelat bărbatul”

De: Irina Maria Daniela 17/04/2026 | 21:00
Pentru că începe oficial weekendul, echipa CANCAN.ro vă aduce un banc amuzant, menit să vă binedispună după o zi grea. Cel mai important lucru, când ajungem acasă, este să uităm de hopurile de peste zi și să încercăm să ne relaxăm și să ne distrăm cât mai bine. Spor la râs și voie bună!

-Părinte, mi-am înșelat bărbatul. Ce pot face să dobândesc iertarea?

-Mănâncă o lămâie, nu te pot spovedi cu așa o față mulțumită!

Alte bancuri amuzante

– Ce reprezintă 6,9?
– Un lucru bun stricat de o virgulă!

Polițistul și cuplul din parcare

Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.
Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.
Tânărul dă fereastra jos:
– Da, domnule polițist.
– Ce faceți voi aici?
– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…
Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:
– Bine, bine, dar ea?
Tânărul răspunde:
– Cred că își croșetează un pulover…
Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!
– Câți ani ai tinere?
– 25…
– Dar ea, ce vârstă are ?
Tânărul se uită la ceas și zice:
– Va avea 18… în 30 de minute!

Maria și Ion din Ardeal

Undeva-n Ardeal.
Maria furioasă foc, urlă la Ion:
– Noa, ni, mă, ni la el, pruncu’ nost’ mere în excursie și și-o pus în rucsac un litru de palincă! Noa zâ-i și tu ceva!
– Dragu’ nost’, îți ajunge, puiule?

Ion și preotul

Ion se duce la biserică, iar preotul îl întreabă:
– Ioane, tu ții post?
– Da, părinte.
– Înseamnă că nu mănânci carne.
– Nu, părinte.
– Dar lactate mănânci?
– Nici lactate nu mănânc, atât cât ține postul.
– Auzi, dar de băut bei?
– Cum să beau?! Vinul roșu… sângele Domnului… Nu se poate, că e post.
– Măi, Ioane, dar nevasta o iubești seara?
– O iubesc părinte, că sunt tânăr.
– Păi, tu ții regim alimentar, nu ții post…

CITEȘTE ȘI:

BANC | Bulă și Bubulina, la grădina zoologică

BANC | Bulă ajunge la birou dimineața cu fermoarul de la pantaloni desfăcut

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Ce reprezintă 6.9?
Bancuri
BANCUL ZILEI | Ce reprezintă 6.9?
BANC | Bulă, doctorul și durerea de spate
Bancuri
BANC | Bulă, doctorul și durerea de spate
Premieră pentru România la sediul NATO
Mediafax
Premieră pentru România la sediul NATO
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
Gandul.ro
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026....
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea...
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși. Kremlinul respinge acuzațiile
Adevarul
Mesajul viral al unui influencerițe adresat lui Putin a „atins” milioane de ruși....
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Digi24
Izvorul Tămăduirii 2026. Ce nu ai voie să faci în Vinerea Luminată
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților din afara uniunii
Mediafax
Un lider UE propune un pact de apărare „în stil Schengen” deschis aliaților...
Parteneri
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua...
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Click.ro
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
Digi24
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor.ro
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
go4it.ro
Doi hoți de fier vechi au deschis „poarta iadului” după un jaf într-un spital părăsit
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Go4Games
Unul dintre cele mai iubite jocuri PlayStation va fi transformat în film
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore durează călătoria
Gandul.ro
Cât costă un bilet cu trenul de la București la Istanbul, în 2026. Câte ore...
