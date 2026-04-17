Bancul de weekend | „Părinte, mi-am înșelat bărbatul”

-Părinte, mi-am înșelat bărbatul. Ce pot face să dobândesc iertarea?

-Mănâncă o lămâie, nu te pot spovedi cu așa o față mulțumită!

Alte bancuri amuzante

– Ce reprezintă 6,9?

– Un lucru bun stricat de o virgulă!

Polițistul și cuplul din parcare

Un polițist patrula noaptea într-un binecunoscut loc pentru parking. Vede un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse.

Când se apropie, observă că bărbatul era pe locul șoferului citind o revistă, iar tânăra, pe bancheta din spate, croșeta. Șocat de situația asta surprinzătoare, polițaiul se apropie de mașină și bate în geam.

Tânărul dă fereastra jos:

– Da, domnule polițist.

– Ce faceți voi aici?

– Nu-i evident? Eu citesc o revistă…

Arătând către tânăra femeie, polițaiul zice:

– Bine, bine, dar ea?

Tânărul răspunde:

– Cred că își croșetează un pulover…

Polițistul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină la ora asta și nimic in materie de tandreturi!

– Câți ani ai tinere?

– 25…

– Dar ea, ce vârstă are ?

Tânărul se uită la ceas și zice:

– Va avea 18… în 30 de minute!

Maria și Ion din Ardeal

Undeva-n Ardeal.

Maria furioasă foc, urlă la Ion:

– Noa, ni, mă, ni la el, pruncu’ nost’ mere în excursie și și-o pus în rucsac un litru de palincă! Noa zâ-i și tu ceva!

– Dragu’ nost’, îți ajunge, puiule?

Ion și preotul

Ion se duce la biserică, iar preotul îl întreabă:

– Ioane, tu ții post?

– Da, părinte.

– Înseamnă că nu mănânci carne.

– Nu, părinte.

– Dar lactate mănânci?

– Nici lactate nu mănânc, atât cât ține postul.

– Auzi, dar de băut bei?

– Cum să beau?! Vinul roșu… sângele Domnului… Nu se poate, că e post.

– Măi, Ioane, dar nevasta o iubești seara?

– O iubesc părinte, că sunt tânăr.

– Păi, tu ții regim alimentar, nu ții post…

CITEȘTE ȘI:

BANC | Bulă și Bubulina, la grădina zoologică

BANC | Bulă ajunge la birou dimineața cu fermoarul de la pantaloni desfăcut