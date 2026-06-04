Andreea Bostănică susține că agresiunea a fost planificată! Ce dovadă a publicat cu Iuliana Beregoi: „Mă duc și-l bat direct”

Curg acuzațiile după confruntarea demnă de RXF dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi. S-au întâlnit într-un restaurant, s-au păruit serios, iar acum Andreea Bostănică iese la rampă și face acuzații grave. Influencerița susține că agresiunea ar fi fost planificată. Mai mult, a publicat chiar și dovada.

Întâlnire de gradul zero între Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. Rivalele din mediul online s-au întâlnit de această dată față în față și un scandal de proporții a izbucnit. S-a lăsat cu bătaie în toată regula, protagonistele cu greu au fost despărțite, iar imaginile video pot fi văzute aici.

Ei bine, acum, după ce spiritele s-au mai liniștit, Andreea Bostănică face acuzații grave. Aceasta spune că întreaga bătaie a fost, de fapt, planificată în detaliu de Iuliana Beregoi.

Andreea Bostănică susține că agresiunea a fost planificată

Imediat după ce rivalele s-au despărțit, fiecare a luat cuvântul în mediul online și a povestit partea ei de adevăr. În ceea ce o privește pe Andreea Bostănică, aceasta pune toată vina pe Iuliana Beregoi și spune că aceasta ar fi planificat, de fapt, altercația.

Cine credeți că are dreptate în scandalul momentului? Andreea Bostănică

Iuliana Beregoi

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„Pe lângă că Ana mi-a oferit lovituri în cap, când voiam să chem poliția și ambulanța, a venit Iuliana Beregoi foarte rapid. Când a văzut că nimeni nu mai filmează, pentru că mie mi s-a făcut rău de la lovituri, a văzut că nimeni nu mai filmează și ce a făcut? A venit și mi-a dat doi pumni în cap. Da, mi-a dat doi pumni în cap. Eu doar când deschid ochii să văd ce se întâmplă, a fugit repede înăuntru în restaurant. Bă, eu am rămas mască. Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată. Și o să zic că Iuliana Beregoi nu reprezintă nimic, ea este un nimic, ea nu este o fată. Ea este un băiat, un băiețel. Trimiteți-vă în continuare copiii la tabără la idolul copiilor mici, pentru că asta promovăm noi. Nu vă mirați dacă o să primească cuvinte urâte la adresa lor sau lovituri în cap, pentru că așa au fost educate fetele din familia Beregoi. Așa au fost ele educate să ofere lovituri, violențe”, a spus Andreea Bostănică, în mediul online.

Iar pentru a-și susține declarațiile în ceea ce privește agresiunea planificată, Andreea Bostănică a publicat în mediul online și o dovadă împotriva Iulianei Beregoi. Mai exact, aceasta a postat un fragment dintr-un live făcut de Ana Beregoi, unde pe fundal se aude sora ei care explică foarte clar cum procedează atunci când cineva o supără.

„Eu dacă am ceva cu unu, eu mă duc și îl bat direct. Dumnezeu să o păzească să nu dea ochii cu mine. Eu stau spre destinația mea, da? Și mai vine una din asta și îi fac așa (n.r. gesticulează o lovitură) și gata s-a dus”, spune Iuliana Beregoi, în filmarea respectivă.

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