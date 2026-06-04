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Andreea Bostănică susține că agresiunea a fost planificată! Ce dovadă a publicat cu Iuliana Beregoi: „Mă duc și-l bat direct”

De: Alina Drăgan 04/06/2026 | 13:06
Andreea Bostănică susține că agresiunea a fost planificată
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Curg acuzațiile după confruntarea demnă de RXF dintre Andreea Bostănică și surorile Beregoi. S-au întâlnit într-un restaurant, s-au păruit serios, iar acum Andreea Bostănică iese la rampă și face acuzații grave. Influencerița susține că agresiunea ar fi fost planificată. Mai mult, a publicat chiar și dovada.

Întâlnire de gradul zero între Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. Rivalele din mediul online s-au întâlnit de această dată față în față și un scandal de proporții a izbucnit. S-a lăsat cu bătaie în toată regula, protagonistele cu greu au fost despărțite, iar imaginile video pot fi văzute aici.

Ei bine, acum, după ce spiritele s-au mai liniștit, Andreea Bostănică face acuzații grave. Aceasta spune că întreaga bătaie a fost, de fapt, planificată în detaliu de Iuliana Beregoi.

Andreea Bostănică susține că agresiunea a fost planificată

Imediat după ce rivalele s-au despărțit, fiecare a luat cuvântul în mediul online și a povestit partea ei de adevăr. În ceea ce o privește pe Andreea Bostănică, aceasta pune toată vina pe Iuliana Beregoi și spune că aceasta ar fi planificat, de fapt, altercația.

Cine credeți că are dreptate în scandalul momentului?

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„Pe lângă că Ana mi-a oferit lovituri în cap, când voiam să chem poliția și ambulanța, a venit Iuliana Beregoi foarte rapid. Când a văzut că nimeni nu mai filmează, pentru că mie mi s-a făcut rău de la lovituri, a văzut că nimeni nu mai filmează și ce a făcut? A venit și mi-a dat doi pumni în cap. Da, mi-a dat doi pumni în cap. Eu doar când deschid ochii să văd ce se întâmplă, a fugit repede înăuntru în restaurant. Bă, eu am rămas mască.

Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată. Și o să zic că Iuliana Beregoi nu reprezintă nimic, ea este un nimic, ea nu este o fată. Ea este un băiat, un băiețel. Trimiteți-vă în continuare copiii la tabără la idolul copiilor mici, pentru că asta promovăm noi. Nu vă mirați dacă o să primească cuvinte urâte la adresa lor sau lovituri în cap, pentru că așa au fost educate fetele din familia Beregoi. Așa au fost ele educate să ofere lovituri, violențe”, a spus Andreea Bostănică, în mediul online.

Iar pentru a-și susține declarațiile în ceea ce privește agresiunea planificată, Andreea Bostănică a publicat în mediul online și o dovadă împotriva Iulianei Beregoi. Mai exact, aceasta a postat un fragment dintr-un live făcut de Ana Beregoi, unde pe fundal se aude sora ei care explică foarte clar cum procedează atunci când cineva o supără.

„Eu dacă am ceva cu unu, eu mă duc și îl bat direct. Dumnezeu să o păzească să nu dea ochii cu mine. Eu stau spre destinația mea, da? Și mai vine una din asta și îi fac așa (n.r. gesticulează o lovitură) și gata s-a dus”, spune Iuliana Beregoi, în filmarea respectivă.

 

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