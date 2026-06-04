De la cine a pornit scandalul între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, de fapt. O altă persoană ar fi „victimă”

Reglare de conturi în toată regula între Andreea Bostănică și surorile Beregoi. S-au întâlnit într-un restaurant de lux și s-a lăsat cu păruială, injurii și lovituri serioase, iar imaginile video pot fi văzute aici. Ei bine, se pare că scandalul recent ar fi pornit, de fapt, de la o altă persoană. Cum s-a întâmplat totul?

Întâlnire de gradul zero între Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. Rivalele din mediul online s-au întâlnit de această dată față în față și un scandal de proporții a izbucnit. S-a lăsat cu bătaie în toată regula, iar protagonistele cu greu au fost despărțite. (Vezi AICI mai multe detalii).

Cine credeți că are dreptate în scandalul momentului? Andreea Bostănică

Iuliana Beregoi

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De la cine a pornit scandalul între Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, de fapt

Ei bine, confruntarea dintre rivale a fost una de zile mari. S-a lăsat cu plângeri la poliție, cu drumuri la spital și cu un nou șir lung de acuzații. Însă, se pare că întreg conflictul ar fi pornit, de fapt, de la o altă persoană, iar Andreea Bostănică a dat toate detaliile.

Mai exact, cearta a fost alimentată de faptul că Iuliana Beregoi ar fi atacat-o înainte pe una dintre prietenele Andreei Bostănică. Cele două s-ar fi întâlnit, iar artista ar fi împins-o și ar fi lovit-o cu geanta. Prietena Andreei Bostănică i-a povestit imediat influenceriței ce s-a întâmplat, iar asta ar fi alimentat totul.

„Tocmai ce am ieșit de la ambulanță, de urgență, și de la poliție, pentru că am fost agresată fizic, verbal nu mai vorbesc. Am fost agresată verbal 10 minute în șir, în șir, la care eu doar am tăcut și am întrebat ce ți-am făcut, ce ți-am făcut Iuliana Beregoi? De ce împingi prietenii mei pe stradă, ce vrei de la mine? La care am primit pumni în cap, am fost trasă de păr de Iuliana Beregoi, de Ana Beregoi și de iubitul Anei Beregoi, Islam, de origine arabă. Mi s-au provocat mai multe lovituri în cap pentru simplul fapt că am vrut să intru într-un restaurant să mănânc, la care aparent ele erau în acel restaurant și eu când am încercat să deschid ușa, pur și simplu nu m-au lăsat să intru. Ana Beregoi s-a pus efectiv așa în ușă și mi-a spus: tu aici nu intri, tu aici nu intri. Așa că am vrut să intru în restaurant, să iau cina cu familia mea. După ce mi s-au adresat foarte multe cuvinte urâte, am scos telefonul. Pentru că am văzut că Iuliana Beregoi și Ana Beregoi nu sunt într-o stare ok. Aveau ochii și privirea foarte rea. Eu care m-am apropiat, am salutat și am întrebat-o simplu: de ce îmi împingi prietenii pe stradă? De ce îmi împingi prietenii pe stradă? O prietenă de-a mea m-a sunat și mi-a spus că azi Iuliana Beregoi a împins-o, ba cu geanta, i-a dat cu geanta peste umăr, ba cu umărul. Și pur și simplu m-am dus înăuntru și am întrebat-o: de ce te iei de prietenii mei? Ce ți-au făcut? De ce te iei de ei? La care am primit înjurături, ofensări, am tăcut, n-am zis nimic. Am văzut că ele deja încep să se comporte foarte agresiv. Ele, care sunt niște pitice, au 1,60 m cu mâinile ridicate, eu am 1,75 m. Eu pur și simplu stau în stare de șoc și văd că începe ceva foarte agresiv din partea lor”, a declarat Andreea Bostănică.

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Cine a început bătaia dintre Andreea Bostănică și Ana Beregoi, de fapt. Avem imaginea care lămurește tot scandalul