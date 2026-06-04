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Iuliana și Ana Beregoi, primele declarații după scandalul monstru din restaurant + Imagini de ultimă oră! “Nu am provocat pe nimeni”

De: Andrei Iovan 04/06/2026 | 12:07
Iuliana și Ana Beregoi, primele declarații după scandalul monstru din restaurant + Imagini de ultimă oră! “Nu am provocat pe nimeni”
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Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică a luat o nouă turnură după incidentul petrecut într-un restaurant, unde cele două tabere s-au întâlnit față în față. După apariția informațiilor despre altercație, atât Iuliana Beregoi, cât și sora sa, Ana, au făcut primele declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO în care își prezintă propria versiune asupra evenimentelor. Avem și primele imagini cu Ana, după ce a fost atacată de influenceriță. 

Potrivit Anei Beregoi, totul s-ar fi petrecut în timp ce se afla la cină împreună cu sora sa și cu prietenul ei, după o zi de filmări. Tânăra susține că Andreea Bostănică a intrat în restaurant alături de mama și mătușa sa și s-ar fi îndreptat direct către masa lor.

Iuliana și Ana Beregoi, primele declarații despre altercația cu Andreea Bostănică

Cele două surori spun că pe fondul tensiunii create, Iuliana s-a speriat și a mers să solicite ajutorul personalului restaurantului, în timp ce ea a rămas la masă și i-a cerut Andreei Bostănică să înceteze filmarea. În acel moment conflictul ar fi escaladat și s-ar fi ajuns la agresiune fizică.

În seara respectivă mă aflam la cină, într-un restaurant, împreună cu sora mea, Ana, și cu prietenul ei, după o zi întreagă de filmări. La un moment dat, pe lângă geamul restaurantului au trecut Andreea Bostănică, mama acesteia și mătușa ei. După ce m-au observat, mama Andreei mi-a adresat un gest obscen, arătându-mi degetul mijlociu.
La scurt timp, Andreea, împreună cu mama și mătușa ei, au intrat în restaurant. Mătușa Andreei filma deja cu telefonul mobil, iar Andreea și-a scos la rândul ei telefonul și s-a îndreptat către masa noastră. A început să filmeze și să ne adreseze jigniri, având un comportament agresiv și intimidant.
M-am speriat de situație și am mers imediat să cer ajutorul personalului restaurantului. În timp ce eu discutam cu ospătarii, sora mea a rămas la masă și i-a cerut Andreei să înceteze filmarea și provocările. În acel moment, Andreea a devenit violentă și a sărit la agresiune fizică, lucru care se poate observa și pe imaginile video existente.

Ana Beregoi, după altercația cu Andreea Bostănică

Sora mea, Ana, a fost lovită și agresată fizic. Ea suferă de un deficit de auz și poartă aparat auditiv. În urma incidentului, aparatul auditiv a fost deteriorat, iar aceasta a rămas cu leziuni vizibile în zona feței și a ochiului, vânătăi și smocuri de păr smulse.
Prietenul surorii mele a intervenit exclusiv pentru a despărți persoanele implicate și pentru a opri conflictul, împreună cu personalul restaurantului. Afirmațiile potrivit cărora acesta ar fi agresat pe cineva sunt complet neadevărate și pot fi infirmate de imaginile video și de martorii prezenți.
Țin să precizez foarte clar că eu nu am agresat pe nimeni și nu am participat la nicio altercație fizică. Din contră, am încercat să evit conflictul și să solicit ajutor pentru a calma situația. Atât eu, cât și sora mea, suntem victimele acestui incident.
Avem încredere că toate imaginile video, declarațiile martorilor și demersurile legale vor clarifica adevărul și vor demonstra exact modul în care s-au desfășurat evenimentele.
Ceea ce mă doare cel mai mult este că acest conflict nu s-a oprit la mine. În ultima perioadă au existat încercări repetate de a-mi afecta imaginea și proiectele în care investesc tot sufletul meu, inclusiv tabăra dedicată copiilor. Eu nu am răspuns niciodată cu ură și nu o voi face nici acum. Îmi doresc doar ca adevărul să iasă la iveală și ca nimeni să nu fie judecat pe baza unor acuzații false, a transmis Iuliana Beregoi.

Ana Beregoi: „Andreea mă filma și mă înjura”

Sora Iulianei Beregoi ne-a spus că în urma incidentului s-a ales cu vânătăi în zona feței și a ochiului, cu smocuri de păr smulse și cu aparatul auditiv deteriorat. Ana Beregoi a subliniat că acest aspect este unul deosebit de grav pentru ea, întrucât suferă de un deficit de auz și depinde zilnic de aparatul auditiv.

Aseară eram la cină împreună cu sora mea și cu prietenul meu, după o zi lungă de filmări. Stăteam liniștiți la masă când Andreea Bostănică a intrat în restaurant împreună cu mama și mătușa ei.

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Au venit direct către noi, au început să filmeze și să ne provoace. Andreea mă filma cu telefonul și mă înjura, iar atmosfera devenea din ce în ce mai agresivă. Sora mea s-a speriat și s-a dus să ceară ajutorul personalului restaurantului. Eu am rămas la masă și i-am cerut Andreei să înceteze să mă filmeze și să ne lase în pace. În acel moment, situația a degenerat complet. A sărit la mine și a început să mă lovească.

În urma agresiunii, am rămas cu vânătăi în zona feței și a ochiului, cu smocuri de păr smulse și cu aparatul auditiv deteriorat. Pentru mine, acest lucru este foarte grav, deoarece am un deficit de auz și depind de acel aparat în viața de zi cu zi. Prietenul meu a intervenit doar pentru a ne despărți și pentru a opri conflictul, împreună cu personalul restaurantului. Nu a agresat pe nimeni, iar acest lucru poate fi văzut clar în imaginile video și confirmat de martorii prezenți. Nu am provocat pe nimeni, nu am căutat niciun conflict și nu am agresat pe nimeni. Tot ce am făcut a fost să îi cer să înceteze filmarea și provocările. În acest moment am încredere că imaginile video, martorii și toate demersurile legale vor arăta exact ce s-a întâmplat și cine a început această agresiune, a transmis sora Iulianei, Ana Beregoi.

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