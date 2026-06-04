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Ce se întâmplă cu emisiunile lui Cabral, „Săriți de pe fix!” și „Ce spun românii”, după divorțul lui. PRO TV a făcut anunțul

De: Emanuela Cristescu 04/06/2026 | 13:34
Ce se întâmplă cu emisiunile lui Cabral, „Săriți de pe fix!” și „Ce spun românii”, după divorțul lui. PRO TV a făcut anunțul
Cabral. Sursa foto Social media
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După o perioadă în care absența lui Cabral din grila PRO TV a ridicat semne de întrebare în rândul telespectatorilor, misterul a fost lămurit oficial. Prezentatorul revine pe micile ecrane, iar unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de divertisment își pregătește întoarcerea.

Este vorba despre „Săriți de pe fix”, emisiunea plină de momente imprevizibile și situații amuzante, care revine cu un nou sezon și promite și mai mult haos controlat în platou.

Cabral revine pe micile ecrane

Reprezentanții postului au făcut anunțul direct pe rețelele de socializare, iar mesajul a venit și cu o invitație neașteptată pentru public: oricine poate ajunge în platou, în mijlocul acțiunii.

„Dăm startul filmărilor pentru sezonul 3 și te invităm să fii alături de noi! Cum poți participa? Simplu! Intră pe link-ul din bio, completează formularul și alege ziua care ți se potrivește. Un coleg din echipa noastră te va contacta cu toate detaliile necesare. Regulamentul și condițiile de participare sunt disponibile pe site”, au anunțat producătorii de la PRO TV.

Cu alte cuvinte, fanii nu mai sunt doar spectatori. Ei pot deveni parte din show. Pentru cei care vor să trăiască „pe viu” atmosfera din emisiune, producția a venit și cu detalii organizatorice importante. Distracția e garantată, dar nu fără condiții.

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Cabral. Sursa foto Social media

Filmările au loc în studiourile din Ștefănești, județul Ilfov, iar participanții trebuie să își rezerve câteva ore bune. Producătorii de la PRO TV le-au explicat celor vor să apară în emisiunea lui Cabral la ce să se aștepte:

  • Prezența în platou durează minimum 5 ore
  • Este nevoie de răbdare și disponibilitate
  • Transportul până la locație rămâne exclusiv în sarcina participanților.

Ce se întâmplă cu emisiunea „Ce spun românii”

Pe lângă „Săriți de pe fix”, PRO TV ține deschise înscrierile și pentru un alt format de succes prezentat de Cabral – „Ce spun românii”. Emisiunea continuă să caute familii dornice să intre în competiție și să-și testeze rapiditatea și spiritul de echipă.

„Sute de întrebări, mii de răspunsuri. Un singur pas până la cel mai amuzant duel al familiilor! Completează formularul și înscrie-ți familia pentru distracție”, scrie pe site-ul de casting al trustului.

VEZI ȘI: Cu ce se ocupă Cabral, după ce s-a retras din televiziune. Schimbare radicală după divorțul de Andreea Ibacka
 Cabral Ibacka, relație secretă cu un model Playboy cu origini africane. Când s-a întâmplat

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