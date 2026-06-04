Filmul tragediei din Piatra Neamț. Gestul soției polițistului i-a întristat pe toți. „Criminalul se uita spre mama lui, cum plânge la capul tatălui”

Au trecut 4 zile de la crima care a îngrozit comunitatea din Piatra Neamț. Ciprian Verdeș, polițist MAI, a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit de propriul fiu, Vlad Verdeș, în vâstă de 22 de ani. După atac, mama tânărului a făcut un gest care i-a lăsat mască pe martorii care au asistat la crimă.

Ciprian Verdeș a fost ucis cu mai multe lovituri de cuțit chiar de propriul fiu, un tânăr de 22 de ani. Incidentul a avut loc luni, 1 mai, în fața blocului unde polițistul locuia, în Piatra Neamț. Din primele informații, se pare că tensiunile dintre tată și fiu erau la ordinea zilei, ultima ceartă transformându-se într-o nenorocire.

Soția polițistului ucis în Piatra Neamț, gest care i-a marcat pe martori

Martorii care au asistat la înjunghierea polițistului au declarat că cearta dintre cei doi ar fi pornit în scara blocului, apoi altercația s-a mutat în stradă, unde polițistul a ieșit pentru a cere ajutor. Tânărul de 22 de ani ar fi avut un comportament incontrolabil, extrem de violent și agresiv. Vecinii au privit scenele greu de descris și nu au avut curajul să intervină din cauza faptului că agresorul era înarmat cu un cuțit.

„Au ieşit două persoane încăierate, o persoană mai în vârstă prezenta leziuni. S-a întâmplat foarte repede, în aproximativ 45 de minute, victima striga după ajutor. ‘Ajutor, ajutor, săriţi că mă omoară!. Încerca să se apere, îl ţinea pe agresor. Agresorul s-a îndepărtat câţiva metri, apoi s-a întors şi l-a mai înjunghiat. S-a ridicat spre noi, a spus că a vrut să îl omoare. Era cumva posedat de un demon.S-a întâmplat totul foarte repede. În 45 de secunde. Cum şi-a ridicat privirea de pe victimă agresorul şi a spus: voia să mă omoare. Şi a plecat liniştit în direcţia asta. După ce a făcut asta se vedea în privirea lui că s-a eliberat’, a povestit un martor, conform Observatornews.ro.

Martorii au fost cei care au dat alarma la 112, iar în timp ce echipajele se îndreptau spre locul tragediei, soția polițistului a ajuns la locul tragediei și nu s-a dezlipit de lângă soțul ei. Unul dintre martori a descris momentul ca fiind cu o încărcătură emoțională puternică. Femeia a căzut în genunchi lângă soțul ei și a început să plângă. În tot acest timp, Vlad Verdeș s-a îndepărtat de locul crimei și și-a privit părinții nepăsător.

„Am văzut cuţitul şi cum îl lovea. Eram toţi cu mâinile goale, ce poţi să faci, era şi cu un cuţit de 20 de centimetri. Era numai sânge aici, scene de groază. Criminalul se mai uita înapoi, spre noi, spre mama lui, cum plânge la capul tatălui”, a spus unul dintre martori.

Motivul uluitor pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț

Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!