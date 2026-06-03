Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!

Ancheta desfășurată în cazul crimei petrecute la Piatra Neamț, unde un tânăr de 22 de ani este acuzat că și-a ucis tatăl, continuă să aducă la lumină detalii relevante pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Cazul a provocat un puternic impact la nivel local, atât prin violența extremă a faptelor, cât și prin statutul victimei, un polițist cu o carieră îndelungată în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Evenimentul s-a produs în cursul unei nopți care avea să se transforme într-un coșmar pentru o familie cunoscută în comunitate. Victima, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a fost atacată în propria locuință și a încercat să scape din calea agresorului. Rănit grav, acesta a ieșit în stradă în speranța că va găsi ajutor, însă nu a reușit să se salveze. Urmărit de fiul său, bărbatul a fost atacat din nou, iar leziunile suferite s-au dovedit incompatibile cu viața.

Ce au arătat analizele toxicologice

Investigațiile criminalistice au evidențiat un nivel ridicat de violență. Conform datelor obținute de anchetatori, victima a fost lovită de mai multe ori cu un cuțit, numărul rănilor identificate fiind unul semnificativ. Specialiștii implicați în cercetarea cazului au analizat atât locul faptei, cât și probele ridicate pentru a reconstitui cu exactitate desfășurarea evenimentelor.

În primele zile de după crimă au apărut numeroase speculații privind starea în care s-ar fi aflat tânărul în momentul producerii atacului. Au existat presupuneri potrivit cărora acesta ar fi consumat alcool sau substanțe interzise înainte de comiterea faptei. Rezultatele analizelor toxicologice efectuate ulterior au infirmat însă aceste ipoteze. Testele de specialitate nu au indicat prezența alcoolului și nici a drogurilor în organismul suspectului la momentul recoltării probelor.

În paralel, procurorii au continuat verificările pentru a stabili dacă au existat alte aspecte care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

Un alt element aflat în atenția autorităților vizează arma folosită în atac. Potrivit informațiilor rezultate din anchetă, cuțitul utilizat în comiterea crimei nu ar fi fost luat întâmplător din locuință, ci ar fi fost adus anterior din București. Acest detaliu este considerat relevant în contextul analizării modului în care s-au desfășurat evenimentele și a circumstanțelor care au precedat atacul.

VEZI ȘI: Doliu în politică! A murit primarul Cornel Toma

Doliu în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu