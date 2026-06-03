Acasă » Știri » Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!

Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!

De: Anca Chihaie 03/06/2026 | 17:28
Ce arată analizele toxicologice în cazul lui Vlad Verdeș, tânărul care și-a înjunghiat mortal tatăl polițist. Martorii spuneau că e posedat!
Foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ancheta desfășurată în cazul crimei petrecute la Piatra Neamț, unde un tânăr de 22 de ani este acuzat că și-a ucis tatăl, continuă să aducă la lumină detalii relevante pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia. Cazul a provocat un puternic impact la nivel local, atât prin violența extremă a faptelor, cât și prin statutul victimei, un polițist cu o carieră îndelungată în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Evenimentul s-a produs în cursul unei nopți care avea să se transforme într-un coșmar pentru o familie cunoscută în comunitate. Victima, un bărbat în vârstă de 50 de ani, a fost atacată în propria locuință și a încercat să scape din calea agresorului. Rănit grav, acesta a ieșit în stradă în speranța că va găsi ajutor, însă nu a reușit să se salveze. Urmărit de fiul său, bărbatul a fost atacat din nou, iar leziunile suferite s-au dovedit incompatibile cu viața.

Ce au arătat analizele toxicologice

Investigațiile criminalistice au evidențiat un nivel ridicat de violență. Conform datelor obținute de anchetatori, victima a fost lovită de mai multe ori cu un cuțit, numărul rănilor identificate fiind unul semnificativ. Specialiștii implicați în cercetarea cazului au analizat atât locul faptei, cât și probele ridicate pentru a reconstitui cu exactitate desfășurarea evenimentelor.

În primele zile de după crimă au apărut numeroase speculații privind starea în care s-ar fi aflat tânărul în momentul producerii atacului. Au existat presupuneri potrivit cărora acesta ar fi consumat alcool sau substanțe interzise înainte de comiterea faptei. Rezultatele analizelor toxicologice efectuate ulterior au infirmat însă aceste ipoteze. Testele de specialitate nu au indicat prezența alcoolului și nici a drogurilor în organismul suspectului la momentul recoltării probelor.

În paralel, procurorii au continuat verificările pentru a stabili dacă au existat alte aspecte care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

Un alt element aflat în atenția autorităților vizează arma folosită în atac. Potrivit informațiilor rezultate din anchetă, cuțitul utilizat în comiterea crimei nu ar fi fost luat întâmplător din locuință, ci ar fi fost adus anterior din București. Acest detaliu este considerat relevant în contextul analizării modului în care s-au desfășurat evenimentele și a circumstanțelor care au precedat atacul.

VEZI ȘI: Doliu în politică! A murit primarul Cornel Toma

Doliu în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Recunoști fetița din imagine?! Acum este una dintre cele mai îndrăgite vedete TV din România
Știri
Recunoști fetița din imagine?! Acum este una dintre cele mai îndrăgite vedete TV din România
Incendiu devastator în Costinești! Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și o autoscară
Știri
Incendiu devastator în Costinești! Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și o autoscară
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
Gandul.ro
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac,...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în...
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de ziua lui. A fost invitată și asistenta medicală: „Nu l-a scăpat din ochi!”
Click.ro
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un hibrid mai ieftin decât Dacia
Promotor.ro
YUGO, readus la viață de un sârb care a studiat în România. Primul model: un...
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
go4it.ro
YouTube Premium vs. YouTube Premium Lite: Care este diferența?
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru ieri, a eșuat. Azi a reluat consultările informale – SURSE
Gandul.ro
Nicușor Dan, în impas, după 4 săptămâni de criză politică. Nominalizarea lui Tomac, așteptată pentru...
ULTIMA ORĂ
Recunoști fetița din imagine?! Acum este una dintre cele mai îndrăgite vedete TV din România
Recunoști fetița din imagine?! Acum este una dintre cele mai îndrăgite vedete TV din România
Incendiu devastator în Costinești! Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și o autoscară
Incendiu devastator în Costinești! Pompierii au intervenit cu trei autospeciale și o autoscară
Mesajul sfâșietor transmis de soția lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu: ”Izvor ...
Mesajul sfâșietor transmis de soția lui Ciprian Verdeș, polițistul ucis de propriul fiu: ”Izvor de lacrimi!”
Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci. Ce acuzații grave i se aduc fostului preot
Percheziții la locuința lui Cristian Pomohaci. Ce acuzații grave i se aduc fostului preot
Turcia îl critică pe Kanye West după concertul din Istanbul. Rapperul, acuzat că a „jignit credința ...
Turcia îl critică pe Kanye West după concertul din Istanbul. Rapperul, acuzat că a „jignit credința și valorile constituționale” ale țării
BANC | Tatăl, fetița și cei doi căței
BANC | Tatăl, fetița și cei doi căței
Vezi toate știrile