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Celebrul actor de la Hollywood care suferă fizic din cauza rolurilor interpretate: „M-am distrus. Acum sunt aproape infirm din această cauză”

De: Daniel Matei 04/06/2026 | 13:20
Celebrul actor de la Hollywood care suferă fizic din cauza rolurilor interpretate: „M-am distrus. Acum sunt aproape infirm din această cauză”
Sursa foto: Profimedia
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Actorul britanic Rupert Everett, cunoscut pentru rolul său memorabil din „My Best Friend’s Wedding”, a vorbit deschis despre prețul pe care l-a plătit pentru a se conforma standardelor de frumusețe impuse de Hollywood.

La 67 de ani, acesta spune că anii în care a încercat să își construiască un fizic conform cu standardele de la Hollywood i-au adus probleme serioase de sănătate, potrivit Fox News.

Rupert Everett susține că și-a distrus corpul

Într-un interviu recent, Everett a declarat că obsesia pentru un corp musculos în anii ’80 și ’90 i-a afectat grav organismul. Actorul susține că a petrecut mult timp ridicând greutăți, însă a ignorat aspecte esențiale ale pregătirii fizice, precum stretchingul și recuperarea.

„M-am distrus. Acum sunt aproape infirm din această cauză”, a mărturisit el.

Actorul a explicat că evita exercițiile de mobilitate deoarece le considera plictisitoare, deși acestea sunt esențiale pentru cei care se antrenează intens. În timp, lipsa unei pregătiri corecte și a recuperării adecvate a dus la probleme musculo-scheletale care îl afectează și astăzi.

Sursa foto: Profimedia

Presiunea de a arăta perfect i-a afectat sănătatea

Everett spune că privește acum cu nostalgie și ironie perioada în care era considerat unul dintre cei mai atrăgători actori ai generației sale.

„Eram extraordinar de bine. Aveam mușchi. Aveam totul. Dar a fost o perioadă foarte scurtă. Eu o numesc «anul meu hollywoodian»”, a spus actorul.

Mai surprinzătoare este însă o altă dezvăluire făcută de star. Înainte să își dezvolte fizicul la sală, acesta a apelat la costume speciale pentru a părea mai masiv pe ecran. Everett a povestit că purta în secret body-uri realizate la comandă, care îi adăugau volum în zona umerilor, gambelor și chiar a posteriorului. Potrivit actorului, nici măcar regizorii nu știau că folosea aceste artificii pentru a crea imaginea de bărbat puternic pe care credea că industria o aștepta de la el.

Rupert Everett nu se simțea bine în pielea sa

Dincolo de aspectul fizic, actorul spune că dorința de a arăta perfect venea dintr-o profundă nesiguranță personală. Deși era considerat un sex-simbol și se bucura de succes internațional, Everett recunoaște că nu se simțea niciodată suficient de atractiv. În opinia sa, vanitatea este adesea alimentată de nesiguranță și nu de încredere în sine.

Astăzi, actorul a renunțat la antrenamentele intense și spune că principala sa formă de mișcare este plimbarea câinelui.

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