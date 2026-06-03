Tom Holland și-a lansat o nouă gamă de băuturi fără alcool. Inspirația actorului a venit de la Zendaya

Tom Holland a dezvăluit că partenera sa, actrița Zendaya, a avut un rol important în dezvoltarea noii sale game de băuturi fără alcool, lansată sub brandul Bero.

Actorul britanic, cunoscut pentru rolul lui Spider-Man, a explicat într-un interviu acordat Forbes că ideea noilor produse a fost influențată de observațiile făcute de Zendaya cu privire la preferințele consumatorilor care aleg să nu consume alcool.

Noua gamă de băuturi include două sortimente de tip shandy, o combinație populară între bere și limonadă, adaptată însă conceptului fără alcool promovat de compania lui Holland.

Potrivit actorului, Zendaya i-a atras atenția asupra faptului că multe persoane care renunță la alcool caută alternative care să păstreze componenta socială a unei ieșiri în oraș, fără a compromite gustul sau experiența.

„Zendaya mi-a oferit multe idei și feedback sincer pe parcursul dezvoltării produselor”, a declarat Holland.

Actorul a precizat că partenera sa a testat diferite variante și a contribuit la rafinarea conceptului înainte de lansare.

Tom Holland și-a schimbat stilul de viață

În ultimii ani, Tom Holland a vorbit deschis despre decizia de a renunța la alcool și despre impactul pozitiv pe care această schimbare l-a avut asupra vieții sale personale și profesionale.

Experiența l-a determinat să investească în piața băuturilor fără alcool, un segment aflat în plină expansiune la nivel mondial. Brandul Bero a fost lansat tocmai pentru a oferi alternative persoanelor care doresc să participe la evenimente sociale fără să consume alcool.

Actorul a explicat că obiectivul companiei este de a crea produse care să nu fie percepute doar ca substituenți ai băuturilor alcoolice, ci ca opțiuni atractive în sine.

Și alte vedete au lansat băuturi fără alcool

Lansarea brandului Bero vine într-un moment în care piața băuturilor fără alcool cunoaște o creștere accelerată la nivel mondial. Actorul a fost inspirat de propria decizie de a renunța la alcool, luată la începutul anului 2022 după participarea la campania „Dry January”, prin care participanții își propun să nu consume alcool timp de o lună.

Potrivit companiei de cercetare NielsenIQ, vânzările de bere, vin și băuturi spirtoase fără alcool se apropie în prezent de un miliard de dolari anual. Tot mai multe vedete investesc în acest segment, printre acestea numărându-se George Clooney, susținătorul unui brand de bere fără alcool, Katy Perry, care a lansat aperitivul fără alcool De Soi, și Bella Hadid, fondatoarea brandului Kin Euphorics.

CITEȘTE ȘI:

Tom Holland, detalii surprinzătoare despre viața de cuplu alături de Zendaya. Ce fac cei doi când nu sunt în lumina reflectoarelor

De ce ascunde Zendaya nunta cu Tom Holland, de fapt? Ce scriu jurnaliștii americani