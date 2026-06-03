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Clint Eastwood s-a retras din cinematografie la 96 de ani. Cariera actorului s-a întins pe șapte decenii

De: Daniel Matei 03/06/2026 | 22:50
Clint Eastwood s-a retras din cinematografie la 96 de ani. Cariera actorului s-a întins pe șapte decenii
Sursa foto: Profimedia
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Clint Eastwood, una dintre cele mai mari legende din istoria cinematografiei mondiale, s-a retras din activitate la vârsta de 96 de ani, punând capăt unei cariere impresionante care s-a întins pe mai bine de șapte decenii.

Potrivit unor declarații făcute de fiul său, muzicianul și compozitorul Kyle Eastwood, actorul american a ales să se retragă discret din viața publică, fără un anunț oficial al unui studio sau al industriei de film. Informația a fost relatată inițial într-un interviu recent și preluată de The Independent.

Clint Eastwood s-a retras din cinematografie

Clint Eastwood a devenit celebru în anii ’60, odată cu rolul din serialul „Rawhide”, iar consacrarea internațională a venit odată cu trilogia western „Dollars”, regizată de Sergio Leone, care l-a transformat într-un simbol al cinematografiei americane.

Ulterior, Eastwood a reușit o tranziție rară la Hollywood, trecând de la statutul de actor celebru la cel de regizor premiat. A semnat unele dintre cele mai apreciate filme ale ultimelor decenii, precum „Unforgiven”, „Million Dollar Baby”, „Gran Torino”, „Mystic River” și „American Sniper”, câștigând de-a lungul timpului patru premii Oscar.

Cariera lui Clint Eastwood

În ultimii ani, deși ajunsese la o vârstă înaintată, Eastwood a continuat să lucreze în industrie, fiind cunoscut pentru stilul său de lucru rapid și eficient, dar și pentru faptul că prefera filmările scurte și fără multe duble.

Ultimul său film ca regizor a fost „Juror No. 2”, lansat în 2024, producție care a alimentat speculațiile că ar putea fi ultimul proiect din cariera sa.

Vestea retragerii sale marchează sfârșitul unei epoci la Hollywood, Eastwood fiind considerat unul dintre puținii artiști care au reușit să domine atât ca actor, cât și ca regizor, într-o industrie în continuă schimbare.

Deși nu a existat un anunț oficial de tip „adio” din partea actorului, confirmarea venită din cercul apropiat sugerează că una dintre cele mai longevive cariere din cinema s-a încheiat discret, exact în stilul în care Eastwood și-a trăit mare parte din viață.

Actorii care au luat premii datorită lui

Cariera de regizor a lui Clint Eastwood a fost marcată și de succesul actorilor pe care i-a condus.

Sub îndrumarea sa, Gene Hackman a câștigat Oscarul pentru rolul din „Unforgiven”, Sean Penn și Tim Robbins au fost recompensați pentru interpretările din „Mystic River”, iar Hilary Swank și Morgan Freeman au primit premiile Academiei pentru prestațiile din „Million Dollar Baby”.

De-a lungul anilor, numeroși colaboratori au vorbit despre profesionalismul său. Actorul Richard Harris a descris pregătirea regizorului pentru filmul „Unforgiven” drept impresionantă, iar Hilary Swank a afirmat că Eastwood avea talentul de a-i face pe cei din jur să se simtă relaxați și încrezători.

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