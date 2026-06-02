Val Kilmer, criticat de un celebru regizor după moarte. „A fost cea mai rea persoană pe care am cunoscut-o vreodată”

Noi controverse apar în jurul numelui regretatului actor Val Kilmer la mai bine de un an de la moartea sa. Adam Marcus, regizorul thrillerului „Conspiracy”, a lansat un atac dur la adresa fostului star de la Hollywood, despre care spune că a fost „cea mai rea ființă umană” pe care a cunoscut-o vreodată.
Comentariile au fost publicate pe rețelele sociale și ulterior șterse. Marcus a rememorat perioada în care a lucrat cu Kilmer la filmul „Conspiracy”, unde actorul interpreta rolul unui veteran al războiului din Irak implicat într-o investigație periculoasă. Regizorul a susținut că comportamentul actorului pe platoul de filmare ar fi fost inacceptabil după standardele actuale ale industriei, scrie PEOPLE.
„Cea mai rea ființă umană pe care am cunoscut-o vreodată”, a scris Marcus într-o postare care a stârnit reacții puternice în mediul online. El a adăugat că, dacă actorul ar fi avut același comportament în prezent, „ar fi fost anulat imediat”.
Declarațiile readuc în atenție reputația controversată pe care Val Kilmer a avut-o de-a lungul carierei sale. În trecut, mai mulți regizori au vorbit despre dificultățile întâmpinate în colaborarea cu actorul. Joel Schumacher, care l-a regizat în „Batman Forever”, l-a descris drept „copilăros și imposibil”, iar John Frankenheimer a afirmat că nu și-ar mai dori să lucreze vreodată cu el după experiența de la „The Island of Dr. Moreau”.
Val Kilmer a răspuns în trecut acestor critici, recunoscând că uneori comportamentul său a fost problematic, dar susținând că a evoluat de-a lungul anilor. În documentarul autobiografic „Val”, lansat în 2021, actorul admitea că a avut momente controversate, însă spunea că nu regretă experiențele care l-au ajutat să se descopere pe sine.
Val Kilmer, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun”, „Batman Forever”, „The Doors” și „Tombstone”, a murit în aprilie 2025, la vârsta de 65 de ani.
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