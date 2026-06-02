Val Kilmer, criticat de un celebru regizor după moarte. „A fost cea mai rea persoană pe care am cunoscut-o vreodată”

Noi controverse apar în jurul numelui regretatului actor Val Kilmer la mai bine de un an de la moartea sa. Adam Marcus, regizorul thrillerului „Conspiracy”, a lansat un atac dur la adresa fostului star de la Hollywood, despre care spune că a fost „cea mai rea ființă umană” pe care a cunoscut-o vreodată.

Comentariile au fost publicate pe rețelele sociale și ulterior șterse. Marcus a rememorat perioada în care a lucrat cu Kilmer la filmul „Conspiracy”, unde actorul interpreta rolul unui veteran al războiului din Irak implicat într-o investigație periculoasă. Regizorul a susținut că comportamentul actorului pe platoul de filmare ar fi fost inacceptabil după standardele actuale ale industriei, scrie PEOPLE.

„Cea mai rea ființă umană pe care am cunoscut-o vreodată”, a scris Marcus într-o postare care a stârnit reacții puternice în mediul online. El a adăugat că, dacă actorul ar fi avut același comportament în prezent, „ar fi fost anulat imediat”.

Val Kilmer era cunoscut pentru temperamentul său

Declarațiile readuc în atenție reputația controversată pe care Val Kilmer a avut-o de-a lungul carierei sale. În trecut, mai mulți regizori au vorbit despre dificultățile întâmpinate în colaborarea cu actorul. Joel Schumacher, care l-a regizat în „Batman Forever”, l-a descris drept „copilăros și imposibil”, iar John Frankenheimer a afirmat că nu și-ar mai dori să lucreze vreodată cu el după experiența de la „The Island of Dr. Moreau”.

Val Kilmer a răspuns în trecut acestor critici, recunoscând că uneori comportamentul său a fost problematic, dar susținând că a evoluat de-a lungul anilor. În documentarul autobiografic „Val”, lansat în 2021, actorul admitea că a avut momente controversate, însă spunea că nu regretă experiențele care l-au ajutat să se descopere pe sine.

Val Kilmer, cunoscut pentru rolurile din „Top Gun”, „Batman Forever”, „The Doors” și „Tombstone”, a murit în aprilie 2025, la vârsta de 65 de ani.

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