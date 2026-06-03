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A murit Peabo Bryson, cunoscut pentru hituri ca „Beauty and the Beast” și „A Whole New World”. Artistul avea 75 de ani

De: Daniel Matei 03/06/2026 | 14:16
A murit Peabo Bryson, cunoscut pentru hituri ca „Beauty and the Beast” și „A Whole New World”. Artistul avea 75 de ani
Sursa foto: Profimedia
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Peabo Bryson, unul dintre cei mai apreciați interpreți de R&B și soul din ultimele decenii, cunoscut la nivel mondial pentru hiturile Disney „Beauty and the Beast” și „A Whole New World”, a murit la vârsta de 75 de ani. Artistul s-a stins din viață pe 2 iunie, înconjurat de familie, la doar câteva zile după ce suferise un accident vascular cerebral.

A murit Peabo Bryson

Vestea a fost confirmată de familia cântărețului printr-un comunicat transmis presei. Apropiații artistului au declarat că acesta „a plecat în pace”, înconjurat de cei dragi, și au mulțumit fanilor din întreaga lume pentru mesajele de susținere și afecțiune primite în aceste momente dificile.

Născut pe 13 aprilie 1951 în Greenville, Carolina de Sud, Peabo Bryson și-a început cariera muzicală încă din adolescență, însă succesul avea să vină în anii ’70 și ’80, când s-a impus drept una dintre cele mai importante voci ale muzicii soul și R&B. De-a lungul unei cariere care s-a întins pe mai bine de cinci decenii, artistul a lansat peste 20 de albume și a colaborat cu nume importante ale industriei muzicale.

Peabo Bryson, colaborare de succes cu Celine Dion

Pentru publicul larg, Bryson va rămâne însă asociat cu două dintre cele mai iubite cântece din istoria Disney. În 1991 a interpretat alături de Céline Dion melodia „Beauty and the Beast”, tema principală a filmului de animație cu același nume, iar un an mai târziu a lansat împreună cu Regina Belle piesa „A Whole New World”, inclusă pe coloana sonoră a filmului „Aladdin”. Cele două cântece i-au adus premii Grammy și l-au transformat într-o figură emblematică a muzicii romantice.

De-a lungul carierei sale, Bryson a înregistrat și numeroase hituri solo, printre care „If Ever You’re in My Arms Again”, „Can You Stop the Rain”, „Feel the Fire” și „I’m So Into You”. Artistul era apreciat pentru vocea sa caldă și pentru numeroasele dueturi realizate cu interprete precum Roberta Flack, Natalie Cole sau Regina Belle.

În ultimii ani, cântărețul s-a confruntat cu probleme de sănătate. În 2019 a suferit un infarct, însă s-a recuperat și a continuat să susțină concerte. La sfârșitul lunii mai, reprezentanții săi au anunțat că artistul suferise un accident vascular cerebral și primea îngrijiri medicale. La doar câteva zile distanță, familia a confirmat decesul său.

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