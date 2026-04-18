BANC | Mama lui Bulă VS nevasta lui Bulă

De: Andreea Stăncescu 18/04/2026 | 08:21
Bancul cu Bulă te va amuza pe cinste

Este weekend și avem timp pentru relaxare, iar bancurile sunt ideale. Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folcorul românesc, iar situațiile în care ajunge stârnesc hohote de râs. Te poți destinde cu câteva glume haioase de mai jos!

Mama lui Bulă: „Să faci ce vrei la tine acasă, când te vei însura!”
Nevasta lui Bulă: „Bulă, unde te crezi? Nu ești la maică-ta acasă, să faci ce vrei”

Alte bancuri amuzante

Un poliţist se duce la secţie în preajma Crăciunului şi-l întreabă pe căpitan:
– Don’ căpitan, nu cumpăraţi o juma’ de porc?
Căpitanu’ după ce se gândeşte puţin:
– Da’ ce să fac cu jumătate de porc, vrei să mi se răstoarne în coteţ?

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineață.
Ia telefonul și formează cu mare greutate numărul sefului său:
– Alo, dom’șef… Vă rog să mă iertați, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu. Sunt răcit cobză, de abia mai vorbesc…
– Îmi dau seama, dar nu-ți face griji inutile! Azi e duminică!

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:
– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!
Patronul se gândește și spune:
– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!
A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.
– Fenomenal! Cum ai reușit?
– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

După un pescuit norocos, Bulă se pregătește să frigă un pește la grătar.
– Nu crezi ca înainte de a-l frige ar trebui spălat? spune mama sa.
– Mereu îmi pui întrebări anapoda. De ce să-l mai spăl? Nu a stat toată viața lui în apă?

