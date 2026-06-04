Ce s-ar întâmpla cu Melania Trump dacă Donald Trump ar muri în timpul mandatului. Scenariul analizat de presa americană

Deși nu există informații oficiale care să indice o deteriorare gravă a stării de sănătate a președintelui american Donald Trump, presa americană a analizat recent un scenariu care stârnește curiozitatea publicului: ce s-ar întâmpla cu prima-doamnă Melania Trump dacă liderul de la Casa Albă ar muri în timpul mandatului?

Istoria Statelor Unite a avut o serie de președinți care au murit în timpul mandatului, John F. Kennedy fiind cel mai recent exemplu. În urma decesului unui președinte, există un protocol care trebuie respectat, precum și o serie de prevederi referitoare la văduva acestuia, informează MSN.

Ce s-ar întâmpla cu Melania dacă Donald Trump ar muri

Dacă președintele Donald Trump ar muri în timpul mandatului, Melania Trump ar intra într-un grup restrâns de femei din istoria Statelor Unite aflate într-o situație similară. Rolul ei de primă-doamnă s-ar încheia în momentul decesului soțului său.

Vicepreședintele J.D. Vance ar depune jurământul ca președinte, iar soția sa, Usha Vance, ar deveni noua primă-doamnă.

În urma decesului unui președinte este organizată o înmormântare de stat. Melania nu ar fi obligată să joace un rol în acest proces, însă ar putea fi implicată. De exemplu, Jacqueline Kennedy a participat activ la organizarea funeraliilor de stat ale soțului său, președintele John F. Kennedy.

Melania Trump ar reveni, cel mai probabil, în centrul atenției publice și mediatice după un astfel de eveniment, iar nivelul de expunere ar fi unul extrem de ridicat. Odată cu pierderea statutului de primă-doamnă, echipa sa de la Casa Albă ar fi preluată de noua primă-doamnă.

Ce beneficii ar putea păstra Melania Trump

După decesul soțului său, Melania Trump ar pierde accesul la mijloacele de transport oficiale și la facilitățile Casei Albe. Aceasta ar fi nevoită să părăsească reședința oficială după ce noul președinte al Statelor Unite ar fi instalat, cel mai probabil după funeralii și ceremonia de tranziție, pentru a permite mutarea noii familii prezidențiale.

În ceea ce privește locuința, Melania ar avea mai multe opțiuni, inclusiv reședința Mar-a-Lago din Florida sau casa sa din New York, unde ar fi mai aproape de fiul său, Barron Trump.

Pensie pe viață și pază asigurată

După părăsirea Casei Albe, ea ar beneficia de o pensie pe viață, conform legislației privind foștii președinți și familiile acestora, precum și de alte indemnizații. Aceste beneficii sunt menite să asigure securitatea financiară a soțiilor și soților foștilor președinți.

Melania Trump ar avea dreptul la protecție pe viață din partea Secret Service, însă ar putea renunța voluntar la acest beneficiu. În plus, ar putea beneficia temporar de privilegii administrative, precum facilități poștale și alocații pentru birou, pentru o perioadă limitată.

Ce s-ar întâmpla cu cetățenia Melaniei

Unele dintre aceste drepturi s-ar putea modifica dacă s-ar recăsători, inclusiv anumite aspecte legate de protecția Secret Service.

Melania Trump, născută în Slovenia și devenită cetățean american naturalizat, și-a obținut cetățenia independent de căsătorie, astfel că decesul lui Donald Trump nu i-ar afecta în niciun fel statutul de cetățean al Statelor Unite.

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