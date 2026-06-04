Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Ce s-ar întâmpla cu Melania Trump dacă Donald Trump ar muri în timpul mandatului. Scenariul analizat de presa americană

Ce s-ar întâmpla cu Melania Trump dacă Donald Trump ar muri în timpul mandatului. Scenariul analizat de presa americană

De: Daniel Matei 04/06/2026 | 14:14
Ce s-ar întâmpla cu Melania Trump dacă Donald Trump ar muri în timpul mandatului. Scenariul analizat de presa americană
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Deși nu există informații oficiale care să indice o deteriorare gravă a stării de sănătate a președintelui american Donald Trump, presa americană a analizat recent un scenariu care stârnește curiozitatea publicului: ce s-ar întâmpla cu prima-doamnă Melania Trump dacă liderul de la Casa Albă ar muri în timpul mandatului?

Istoria Statelor Unite a avut o serie de președinți care au murit în timpul mandatului, John F. Kennedy fiind cel mai recent exemplu. În urma decesului unui președinte, există un protocol care trebuie respectat, precum și o serie de prevederi referitoare la văduva acestuia, informează MSN.

Ce s-ar întâmpla cu Melania dacă Donald Trump ar muri

Dacă președintele Donald Trump ar muri în timpul mandatului, Melania Trump ar intra într-un grup restrâns de femei din istoria Statelor Unite aflate într-o situație similară. Rolul ei de primă-doamnă s-ar încheia în momentul decesului soțului său.

Vicepreședintele J.D. Vance ar depune jurământul ca președinte, iar soția sa, Usha Vance, ar deveni noua primă-doamnă.

În urma decesului unui președinte este organizată o înmormântare de stat. Melania nu ar fi obligată să joace un rol în acest proces, însă ar putea fi implicată. De exemplu, Jacqueline Kennedy a participat activ la organizarea funeraliilor de stat ale soțului său, președintele John F. Kennedy.

Melania Trump ar reveni, cel mai probabil, în centrul atenției publice și mediatice după un astfel de eveniment, iar nivelul de expunere ar fi unul extrem de ridicat. Odată cu pierderea statutului de primă-doamnă, echipa sa de la Casa Albă ar fi preluată de noua primă-doamnă.

Ce beneficii ar putea păstra Melania Trump

După decesul soțului său, Melania Trump ar pierde accesul la mijloacele de transport oficiale și la facilitățile Casei Albe. Aceasta ar fi nevoită să părăsească reședința oficială după ce noul președinte al Statelor Unite ar fi instalat, cel mai probabil după funeralii și ceremonia de tranziție, pentru a permite mutarea noii familii prezidențiale.

În ceea ce privește locuința, Melania ar avea mai multe opțiuni, inclusiv reședința Mar-a-Lago din Florida sau casa sa din New York, unde ar fi mai aproape de fiul său, Barron Trump.

Pensie pe viață și pază asigurată

După părăsirea Casei Albe, ea ar beneficia de o pensie pe viață, conform legislației privind foștii președinți și familiile acestora, precum și de alte indemnizații. Aceste beneficii sunt menite să asigure securitatea financiară a soțiilor și soților foștilor președinți.

Melania Trump ar avea dreptul la protecție pe viață din partea Secret Service, însă ar putea renunța voluntar la acest beneficiu. În plus, ar putea beneficia temporar de privilegii administrative, precum facilități poștale și alocații pentru birou, pentru o perioadă limitată.

Ce s-ar întâmpla cu cetățenia Melaniei

Unele dintre aceste drepturi s-ar putea modifica dacă s-ar recăsători, inclusiv anumite aspecte legate de protecția Secret Service.

Melania Trump, născută în Slovenia și devenită cetățean american naturalizat, și-a obținut cetățenia independent de căsătorie, astfel că decesul lui Donald Trump nu i-ar afecta în niciun fel statutul de cetățean al Statelor Unite.

CITEȘTE ȘI:

Melania Trump i-a transmis un mesaj lui Kate Middleton prin Regina Camilla. Ce cuvinte i-a șoptit prima-doamnă a SUA

Declarație bizară a lui Donald Trump despre fiul său, Barron, în vârstă de 20 de ani. „Vorbește de parcă nu este sigur că e fiul lui”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu spectacolele lui Kanye West din Olanda. Instanța a dat verdictul final după ce s-a cerut anularea lor
Showbiz internațional
Ce se întâmplă cu spectacolele lui Kanye West din Olanda. Instanța a dat verdictul final după ce s-a…
Celebrul actor de la Hollywood care suferă fizic din cauza rolurilor interpretate: „M-am distrus. Acum sunt aproape infirm din această cauză”
Showbiz internațional
Celebrul actor de la Hollywood care suferă fizic din cauza rolurilor interpretate: „M-am distrus. Acum sunt aproape infirm…
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Mediafax
Cea mai nebună stradă! Oamenii se leagă de stâlpi să nu cadă
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe scări de la etajul 4 la 9, zi de zi: „Avem colegi mai în vârstă care și-au prelungit concediile medicale”
Gandul.ro
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic demontează clișeele din mentalul colectiv
Adevarul
Dincolo de mituri și dacopatie. Cine au fost dacii reali: Arheologul Cătălin Borangic...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le predă și de ce vedeta este încă singură. „Cu dragostea...nimic!”
Click.ro
Rocsana Marcu și-a luat diplomă în Drept. Câți bani ia pentru cursurile pe care le...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
SUV, break sau monovolum. Care e, de fapt, cea mai practică mașină pentru o familie
Promotor.ro
SUV, break sau monovolum. Care e, de fapt, cea mai practică mașină pentru o familie
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe scări de la etajul 4 la 9, zi de zi: „Avem colegi mai în vârstă care și-au prelungit concediile medicale”
Gandul.ro
Angajații Metrorex, chinuiți de oprirea lifturilor din Palatul CFR. Unii dintre ei fac ture pe...
ULTIMA ORĂ
Ce a pățit o clientă după ce a refuzat să dea bacșiș. Gest revoltător al șoferului
Ce a pățit o clientă după ce a refuzat să dea bacșiș. Gest revoltător al șoferului
Amenzi uriașe pentru pietonii care fac asta pe stradă. Unde se aplică legea
Amenzi uriașe pentru pietonii care fac asta pe stradă. Unde se aplică legea
Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul
Cum s-a îmbrăcat Roxana la nunta lui Dani, fiul lui Florin Salam? Ținută matchy cu manelistul
(P) Culorile care fac o cameră să pară mai mare și mai scumpă
(P) Culorile care fac o cameră să pară mai mare și mai scumpă
Noi detalii despre crima din Piatra Neamț. Tânărul plănuia demult să își omoare tatăl
Noi detalii despre crima din Piatra Neamț. Tânărul plănuia demult să își omoare tatăl
Sabrina Voinea, acuzată că și-a lovit iubitul. Gimnastul Șerban Cotîrlan a mers la IML
Sabrina Voinea, acuzată că și-a lovit iubitul. Gimnastul Șerban Cotîrlan a mers la IML
Vezi toate știrile