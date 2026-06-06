Aproape nimeni nu își dă seama. Ce verifică stewardesele când spun „bun venit la bord”

Crezi că stewardesa îți zâmbește doar din politețe când urci în avion? Nimic mai fals! Chiar din primele secunde ești atent „scanat”, iar dacă ridici suspiciuni, poți fi dat jos din aeronavă înainte de decolare. Iată la ce sunt atenți însoțitorii de bord și ce greșeală te poate costa zborul.

Pentru cei mai mulți pasageri, întâlnirea cu stewardesele începe cu un simplu „Bun venit la bord”. În realitate, însă, acel salut este doar o parte din misiunea echipajului.

Atenție la acest lucru când te urci în avion

În timp ce îți urează bun venit, însoțitorii de bord îți analizează rapid comportamentul, starea în care te afli și modul în care reacționezi. Totul face parte din procedurile de siguranță care trebuie respectate înainte de fiecare decolare.

„În timpul îmbarcării, echipajul acordă o atenție deosebită comportamentului pasagerilor”, potrivit Asociației Germane a Aviației (BDL).

Nu este nevoie să creezi un conflict pentru a avea probleme. Dacă personalul observă că ai consumat prea mult alcool, ești sub influența drogurilor sau ai un comportament care poate pune în pericol zborul, poți fi oprit chiar înainte să ajungi pe scaunul tău.

Nici pasagerii care ignoră indicațiile echipajului nu sunt trecuți cu vederea. În astfel de situații, compania aeriană poate refuza îmbarcarea, iar vacanța se poate încheia chiar la poarta de îmbarcare.

Ultimul cuvânt îl are comandantul aeronavei, după consultarea cu personalul de la sol și cu șeful echipajului de cabină.

Mulți aleg să bea câteva pahare înainte de îmbarcare, însă această decizie poate avea consecințe neașteptate. Medicii atrag atenția că alcoolul își face efectul mult mai puternic în timpul zborului, motiv pentru care echipajele sunt extrem de atente la pasagerii care par deja amețiți.

În aceeași situație se pot afla și cei aflați sub influența anumitor medicamente sau droguri, dar și persoanele care prezintă simptome evidente de boală.

Controlul nu se oprește aici

Controlul nu se oprește la comportamentul pasagerilor. Obiectele transportate în bagajul de mână pot atrage, la rândul lor, atenția echipajului. De exemplu, anumite baterii externe foarte puternice sunt considerate un risc și pot crea probleme înainte de decolare.

De aceea, stewardesele rămân în zona ușilor până când toți pasagerii sunt așezați, iar culoarul este complet liber. Abia atunci își încheie verificările și se pregătesc pentru decolare.

Data viitoare când auzi „Bun venit la bord”, să știi că nu este doar o formulă de politețe. În doar câteva secunde, echipajul și-a făcut deja o primă impresie despre tine, iar aceasta poate face diferența dintre un zbor liniștit și o vacanță ratată înainte să înceapă.

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