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Andreea Marin rupe tăcerea despre compromisuri: „Nu sunt de vânzare”

De: Emanuela Cristescu 06/06/2026 | 16:34
Andreea Marin rupe tăcerea despre compromisuri: „Nu sunt de vânzare”
Andreea Marin. Sursa foto captură video
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Fosta prezentatoare Andreea Marin (51 de ani) nu încearcă să câștige simpatia tuturor și nici nu ascunde acest lucru. „Zâna Surprizelor” a făcut o mărturisire surprinzătoare despre oamenii pe care îi ține aproape și despre motivul pentru care mulți nu o plac.

Deși este una dintre cele mai cunoscute și respectate vedete din România, Andreea Marin a recunoscut că stilul ei sincer și lipsit de ocolișuri nu este pe gustul tuturor. „Zână a Surprizelor” a explicat de ce a ajuns să fie criticată de-a lungul timpului și de ce nu are de gând să își schimbe personalitatea.

De ce nu o suportă mulți pe Andreea Marin

Vedeta a spus că preferă să spună adevărul în față, chiar dacă asta îi costă uneori simpatia celor din jur.

„Sunt omul care spune lucrurilor pe nume. Și de aceea uneori nu sunt plăcută, tocmai pentru că sunt prea directă, dar asta e. Sunt cine sunt și nu vreau să fiu altcineva”, a declarat Andreea Marin, la Fresh by Unica.

Andreea Marin. Sursa foto Social media

Fosta soție a lui Ștefan Bănică Jr. a mai spus că adevărul și educația sunt două lucruri peste care nu poate trece și pe care le consideră fundamentale în viața ei.

„Sunt un om pentru care adevărul contează, e important, și pentru care educația trebuie să-și spună cuvântul. Nu am muncit degeaba, n-am învățat degeaba”, a mărturisit ea.

Andreea Marin a mărturisit că, odată cu trecerea anilor, a devenit mult mai atentă la oamenii pe care îi lasă să facă parte din viața ei. Ea a spus clar că nu mai acceptă compromisuri pentru nimic în lume.

„Prefer să fac o selecție, dacă vrei. În viața mea nu au rost oameni care nu au aceleași valori, care nu prețuiesc aceleași valori”, a explicat Andreea Marin.

Cum își începe dimineața

Andreea Marin a povestit și ce face în fiecare dimineață. Fosta prezentatoarea a spus că disciplina nu este doar un cuvânt pentru ea, ci un mod de viață. Aceasta a declarat că are un adevărat fix când vine vorba despre ordine și că nu ieșe afară din casă până nu face patul perfect.

„Primul lucru pe care-l fac dimineața, și o să ți se pară ciudat, dar contează să faci patul dimineața. E o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu fac patul și nu arată impecabil.

Sigur, m-am regăsit în filmele alea, în care apare personajul care așează prosoapele la baie, perfect, la liniuță. Asta nu știu dacă e chiar o veste bună. Însă, da, asta sunt.

Sunt perfecționistă, în diverse aspecte ale vieții, dar nu în toate. Dar îmi place ordinea, îmi place disciplina. Mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru e la locul lui, și dacă este curățenie în jurul meu. O curățenie sufletească, și în alte moduri posibile. Mă trezesc, mă spăl, mă rog, îmi fac patul. Astea sunt primele ritualuri”, a spus ea.

VEZI ȘI: Andreea Marin a recunoscut! Ce s-a întâmplat în relația cu Adrian Brâncoveanu: „Unii chiar irosesc ceea ce primesc”

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