Ce a putut să spună Ciucă despre Andreea Marin! L-a luat prin surprindere și pe Cătălin Măruță: „Cea mai falsă”

Cătălin Măruță a revenit în atenția fanilor săi cu un nou proiect. Este vorba despre un format familiar deja publicului: „Sosurile lui Măruță”. Ei bine, prima „victimă” a fost Radu Ciucă. Acesta a răspuns întrebărilor usturătoare și a făcut dezvăluiri neașteptate. Ce a putut să spună Ciucă despre Andreea Marin?

Recent, pe canalul său de YouTube, Cătălin Măruță a lansat o nouă producție ce se intitulează „Sosurile lui Măruță”. Formatul este unul deja cunoscut publicului, în care invitații răspund unor întrebări destul de incomode. Iar dacă vor să nu fie chinuiți de sosurile picante trebuie să citească întrebarea.

„Pe canalul de Youtube ‘Măruță și prietenii’ începe ceva… EXTREM de picant. «Sosurile lui Măruță» întrebări incomode, invitați fără scăpare și sosuri care ard mai tare decât răspunsurile. Primul episod… nebunie”, a anunțat fostul prezentator de la Pro TV.

Cătălin Măruță l-a cooptat în proiect și pe Radu Ciucă, fostul său coleg de la Pro TV, și chiar el a fost primul ce a fost supus întrebărilor incomode.

Ce a putut să spună Ciucă despre Andreea Marin

Radu Ciucă nu s-a sfiit să răspundă întrebărilor pregătite de Cătălin Măruță și nici nu prea a vrut să se atingă de sosuri, așa că pe multe dintre ele le-a și dezvăluit. Astfel, întrebat cine este cea mai falsă persoană din showbiz, Ciucă a oferit un nume surprinzător.

Mai exact, numele pe care acesta l-a rostit a fost Andreea Marin. Potrivit acestuia, diva ar avea în fața camerelor o atitudine cu mult mai prietenoasă decât în realitate.

„Ciucă: Andreea Marin Cătălin Măruță: Citim? Ciucă: Da, așa mi se pare mie. Cătălin Măruță: Citește. Ciucă: Cine este cea mai falsă persoană din showbiz pe care ai întâlnit-o? Andreea Marin, așa mi se pare. Mi se pare că are așa o… atunci când e la televizor încearcă să fie mult mai prietenoasă decât e în spatele camerelor. Așa mi se pare mie, așa cred eu. Măruță: Stai să vezi când o să vină la emisiune la tine”, a fost dialogul celor doi.

Răspunsul lui Ciucă nu o să fie, cel mai probabil, deloc pe placul Andreei Marin, după cum chiar și Cătălin Măruță l-a avertizat.

