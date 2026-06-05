Andreea Marin a recunoscut! Ce s-a întâmplat în relația cu Adrian Brâncoveanu: „Unii chiar irosesc ceea ce primesc”

Fosta prezentatoare Andreea Marin (51 de ani) pare că a tras linie după una dintre cele mai importante povești de iubire din viața sa. La aproape un an de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu, „Zâna Surprizelor” a explicat ce s-a întâmplat, de fapt, între ei.

După ani în care a iubit, a oferit și s-a implicat total, „Zâna Surprizelor” a spus că astăzi privește lucrurile cu alți ochi. Mai exact, este mult mai atentă la oamenii cărora le oferă timpul și sufletul ei.

Andreea Marin, declarație neașteptată

Relația cu Adrian Brâncoveanu a durat aproape opt ani și s-a desfășurat departe de scandalurile din showbiz. Chiar și după despărțire, cei doi au ales să păstreze discreția și să nu vorbească despre motivele care au dus la separare.

Recent însă, Andreea Marin a recunoscut că experiențele din trecut au făcut-o să înțeleagă un lucru important: nu toți oamenii știu să aprecieze ceea ce primesc.

„Sunt un om care dăruiește foarte mult și cred că uneori trebuie să ne uităm și la ceilalți. Cui dăruim merită? Adică trebuie să meriți ceva ce primești”, a spus aceasta la Fresh by Unica.

Fosta prezentatoare a spus că dezamăgirea apare atunci când realizezi că eforturile și sentimentele tale nu sunt prețuite așa cum ar trebui.

„De la bun început. Nici nu păteam capul cu asta, dar după aceea îți realizezi când există un soi de dezamăgire, când vezi că oamenii nu prețuiesc”, a mărturisit Andreea Marin.

„Unii chiar irosesc ceea ce primesc”

„Zâna Surprizelor” a mai spus că unele persoane chiar distrug tot ce este frumos și nu apreciază ce primesc. Deși nu a făcut nicio referire directă la Adrian Brâncoveanu, declarațiile sale au atras imediat atenția și au stârnit numeroase comentarii.

„Unii chiar irosesc ceea ce primesc. Sau fac să nu merite povestea aceea frumoasă”, a mai spus ea.

Andreea Marin a ajuns la altar cu patru bărbați. Cu primul soț, Cristian Gheorghiță, s-a căsătorit la vârsta de 21 de ani și a divorțat după doar trei ani. Apoi, a fost căsătorită cu Ștefan Bănică Jr. șapte ani, din 2006 până în 2013. La scurt timp, ea a făcut, din nou, pasul cel mare cu Tuncay Öztürk, dar a divorțat în 2016.

Bruneta nu și-a pierdut speranța nici după 3 căsnici eșuate și s-a îndrăgostit nebunește de Adrian Brîncoveanu. Din păcate, cei doi s-au despărțit în vara anului 2025, după aproximativ 8 ani de relație.

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