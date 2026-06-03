Acasă » Știri » Cum arată la interior casa de vacanță a Andreei Marin? Imagini rare cu vila de la Telega

Cum arată la interior casa de vacanță a Andreei Marin? Imagini rare cu vila de la Telega

De: Elisa Tîrgovățu 03/06/2026 | 06:40
Cum arată la interior casa de vacanță a Andreei Marin? Imagini rare cu vila de la Telega / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Refugiul preferat al Andreei Marin se află într-o zonă liniștită din județul Prahova, departe de ritmul alert al Capitalei. Recent, vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din proprietatea sa de vacanță, o locuință amenajată într-un cadru natural, unde obișnuiește să se retragă pentru momente de relaxare și liniște.

Pentru a se desprinde de agitația cotidiană, Andreea Marin a ales să își amenajeze un refugiu într-o zonă pitorească din Prahova. Proprietatea din Telega a devenit pentru vedetă locul ideal pentru relaxare. Acolo petrece timp în mijlocul naturii și se bucură de un ritm de viață mai liniștit, departe de tumultul orașului.

Printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Andreea Marin le-a oferit urmăritorilor o privire asupra refugiului său din Prahova. Vedeta a surprins atât interiorul și curtea proprietății, cât și peisajele din jur, un loc în care atmosfera calmă și natura creează impresia că timpul curge mult mai lent.

Sursa foto: Captura video

Locație desprinsă din povești

Locul ales de Andreea Marin pare desprins dintr-un basm. Vedeta este înconjurată de natură, livadă, aer curat, dar și de mirosul pomilor înfloriți, după cum a mărturisit chiar fosta prezentatoare.

„Mierla, sturzul cântător, măcăleandrul, pițigoiul și pitulicea mică, cântând încă din zori. Miresmele din livada mea de la țară. Florile de câmp pierdute în iarbă. Pacea. Pufoșii mei. Povestirile cu prietenii.

Sufletul așezat la locul lui. Cărțile mele. Soarele blând. O căruță, un pisoi mieunând. Apusurile. Dorurile trăite frumos. Visurile. Ferestre deschise în mine. Mulțumesc, Doamne!”, a transmis Andreea Marin în mediul online, potrivit Libertatea.

Casă de vacanță construită în urmă cu 25 de ani

Locuința care a devenit „pace” pentru Andreea Marin a fost construită în urmă cu 25 de ani. Vedeta a ales să se retragă departe de agitația orașului.

„Povestea acestui weekend, în imagini și cuvinte, pe video. Glasul păsărilor mă întâmpină mereu în grădina de la Telega. Terapie curată! Am construit casa de la Telega în urmă cu aproape un sfert de secol și brazii înalți au, așadar, jumătate din vârsta mea.

Aici pacea e cuvântul cel mai potrivit pentru a defini starea pe care o trăiesc, departe de freamătul orașului”, a scris Andreea Marin în mediul online.

Prin imaginile publicate în mediul online, aceasta împărtășește fragmente dintr-o perioadă de reconectare și liniște. Plimbările în aer liber, atmosfera senină a dimineților și peisajele cu un farmec aparte îi oferă ocazia de a-și reîncărca energia și de a se regăsi.

CITEȘTE ȘI: Ritualul Andreei Marin. Care este primul lucru pe care vedeta TV îl face în fiecare dimineață: ”E o chestiune de disciplină”

Andreea Marin, apariție de senzație în grădină. Vedeta a primit un val de complimente

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva
Știri
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează…
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa la nuntă, dar i-a dat papucii
Știri
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa…
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
Gandul.ro
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu va semăna cu nimic din ce există în România”
Click.ro
Biserica lui Becali și-a deschis porțile. Imagini, în premieră, din interiorul lăcașului de cult: „Nu...
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski. „Nu va duce la nimic bun”
Digi 24
Un oraș polonez înlătură steagul ucrainean de pe primărie după un gest făcut de Zelenski....
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
Promotor.ro
Dacia plătește chiar și 200.000 de lei angajaților care își dau demisia
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a aflat, după ani de căutări și întrebări, cauzele decesului
Gandul.ro
Omul de afaceri din Timiș care și-a pierdut fiica în condiții misterioase în Malta a...
ULTIMA ORĂ
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează ...
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care uită să facă acest lucru banal, după ce parchează mașina. Unii dintre ei vor afla abia acum că se dă amendă pentru așa ceva
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac ...
O fostă legendă a echipei Liverpool a fost diagnosticată cu cancer: „Nu am intenționat să fac public acest lucru”
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de ...
Au rupt logodna după numai un an! Cei doi actori și-au spus „adio”: „Au rămas în relații de prietenie”
TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată
TEST IQ | Identificați numărul 028 din această iluzie optică inversată
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. ...
Concurenta de la Survivor 2026 care s-a despărțit de iubit, imediat după ce s-a întors în România. Visa la nuntă, dar i-a dat papucii
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat ...
Ce a găsit Mirela Vaida acasă după ce a petrecut două luni la Asia Express: „M-au așteptat cu flori la aeroport și cu oalele pe foc!”
Vezi toate știrile