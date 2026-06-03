Cum arată la interior casa de vacanță a Andreei Marin? Imagini rare cu vila de la Telega

Refugiul preferat al Andreei Marin se află într-o zonă liniștită din județul Prahova, departe de ritmul alert al Capitalei. Recent, vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi imagini din proprietatea sa de vacanță, o locuință amenajată într-un cadru natural, unde obișnuiește să se retragă pentru momente de relaxare și liniște.

Pentru a se desprinde de agitația cotidiană, Andreea Marin a ales să își amenajeze un refugiu într-o zonă pitorească din Prahova. Proprietatea din Telega a devenit pentru vedetă locul ideal pentru relaxare. Acolo petrece timp în mijlocul naturii și se bucură de un ritm de viață mai liniștit, departe de tumultul orașului.

Printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Andreea Marin le-a oferit urmăritorilor o privire asupra refugiului său din Prahova. Vedeta a surprins atât interiorul și curtea proprietății, cât și peisajele din jur, un loc în care atmosfera calmă și natura creează impresia că timpul curge mult mai lent.

Locație desprinsă din povești

Locul ales de Andreea Marin pare desprins dintr-un basm. Vedeta este înconjurată de natură, livadă, aer curat, dar și de mirosul pomilor înfloriți, după cum a mărturisit chiar fosta prezentatoare.

„Mierla, sturzul cântător, măcăleandrul, pițigoiul și pitulicea mică, cântând încă din zori. Miresmele din livada mea de la țară. Florile de câmp pierdute în iarbă. Pacea. Pufoșii mei. Povestirile cu prietenii. Sufletul așezat la locul lui. Cărțile mele. Soarele blând. O căruță, un pisoi mieunând. Apusurile. Dorurile trăite frumos. Visurile. Ferestre deschise în mine. Mulțumesc, Doamne!”, a transmis Andreea Marin în mediul online, potrivit Libertatea.

Casă de vacanță construită în urmă cu 25 de ani

Locuința care a devenit „pace” pentru Andreea Marin a fost construită în urmă cu 25 de ani. Vedeta a ales să se retragă departe de agitația orașului.

„Povestea acestui weekend, în imagini și cuvinte, pe video. Glasul păsărilor mă întâmpină mereu în grădina de la Telega. Terapie curată! Am construit casa de la Telega în urmă cu aproape un sfert de secol și brazii înalți au, așadar, jumătate din vârsta mea. Aici pacea e cuvântul cel mai potrivit pentru a defini starea pe care o trăiesc, departe de freamătul orașului”, a scris Andreea Marin în mediul online.

Prin imaginile publicate în mediul online, aceasta împărtășește fragmente dintr-o perioadă de reconectare și liniște. Plimbările în aer liber, atmosfera senină a dimineților și peisajele cu un farmec aparte îi oferă ocazia de a-și reîncărca energia și de a se regăsi.

CITEȘTE ȘI: Ritualul Andreei Marin. Care este primul lucru pe care vedeta TV îl face în fiecare dimineață: ”E o chestiune de disciplină”

Andreea Marin, apariție de senzație în grădină. Vedeta a primit un val de complimente