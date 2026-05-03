Garsoniera de doar 10 mp care se vinde cu 115.000 de euro. Cum arată baia de 1 mp

Piața imobiliară din Italia continuă să surprindă. Un nou anunț pe o pagină de oferte vânzare-cumpărare apartamente a uimit comunitatea din Florența și nu numai. Proprietarul a pus la dispoziție o garsonieră de doar 10 metri pătrați. Prețul este unul neașteptat.

Imobiliarele au de suferit destul de mult în această perioadă și nu doar în România. Un anunț publicat de curând prezintă o ofertă șocantă. O garsonieră de 10 metri pătrați se vinde în Florența, Italia. Aceasta este potrivită pentru locuire sau închiriere. Cei care vor să devină proprietari trebuie să scoată din buzunar o sumă nejustificată. Un lucru important de menționat este că nu poate fi folosită pentru închirieri de tipul Airbnb și asta pentru că spațiul este limitat, iar pentru a desfășura o astfel de activitate locuința trebuie să fie mult mai mare.

Cum arată și cât costă o garsonieră în Florența

Un imobil situat pe via della Condotta, în apropiere de Palazzo Vecchio a fost scos la vânzare pe o platformă dedicată acestor anunțuri. Agenția imobiliară care a publicat oferta descrie locuința ca fiind un „mini-apartament încântător”, care este potrivit pentru locuit sau închiriat. Proprietatea are nu mai mult, nici mai puțin de 10 metri pătrați, iar costul este de 115.000 de euro.

Suprafața utilă este și mai mică, mai exact 8 metri pătrați, astfel, spațiul este extrem de limitat, iar prețul greu de justificat. Aceasta este dispusă pe două niveluri, conectate printr-o scară în formă de spirală. La parter, conform imaginilor puse la dispoziție se află o chicinetă dotată cu plită cu inducție și un frigider de tip minibar. Un lucru bine de știut este că ușa aproape că atinge chiuveta, atunci când este deschisă.

La etaj există zona de dormit. Acolo încape doar un singur pat și de asemenea, se află și o baie de dimensiuni minime. Totul este separat printr-un perete de sticlă. Chiar dacă dimensiunile sunt mai mici decât cele obișnuite, proprietarul susține că imobilul este înregistrat în mod legal ca fiind locuință. Acesta poate fi închiriat pe termen lung, însă cei care vor locui aici trebuie să știe că nu poate deveni loc destinat închirierilor de tip Airbnb, deoarece ar fi trebuit să aibă cel puțin 28 metri pătrați.

VEZI ȘI: Cum arată conacul din România care costă doar 36.000 € și de ce nu se vinde imediat

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătânească cu doar 7500 de euro. Terenul are 2200 de metri pătrați