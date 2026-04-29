De: Elisa Tîrgovățu 29/04/2026 | 10:41
Cum arată conacul din România care costă doar 36.000 € și de ce nu se vinde imediat

Piața imobiliară din România continuă să capteze interesul prin proprietăți care ies în evidență atât prin preț, cât și prin particularitățile lor. Un astfel de exemplu este un conac disponibil pentru vânzare într-o zonă liniștită din județul Neamț. Datorită configurației și amplasării, această proprietate poate reprezenta o opțiune atractivă fie pentru cei care își doresc o locuință generoasă, fie pentru cei interesați de dezvoltarea unei afaceri în turismul rural.

Clădirea conacului este ridicată din cărămidă, sprijinită pe o fundație realizată din piatră de râu, ceea ce îi conferă o rezistență sporită. Zidurile exterioare au o grosime de aproximativ 60 cm, iar cele interioare ajung la circa 50 cm. Aceste caracteristici reflectă soliditatea construcției și specificul acestui tip de edificiu.

Conacul este amplasat într-o zonă pitorească din județul Neamț

Imobilul este alcătuit din opt încăperi, asigurând un spațiu generos ce poate fi adaptat pentru diferite destinații. De asemenea, proprietatea beneficiază de o pivniță realizată din piatră și cărămidă arsă, un element tipic construcțiilor tradiționale, potrivit pentru depozitare sau alte activități.
Un alt detaliu relevant îl reprezintă cele trei căi de acces ale clădirii. Acestea oferă posibilitatea unei organizări versatile a interiorului sau chiar a compartimentării în zone funcționale distincte.
Proprietatea nu se rezumă doar la construcție, ci cuprinde și un teren amplu, în suprafață de 1.980 mp. Accesul se realizează direct dintr-un drum asfaltat, asigurând o conexiune facilă și condiții bune de deplasare până la locație.
Suprafața generoasă a terenului permite o varietate de utilizări, de la amenajarea unei grădini până la extinderea construcțiilor existente sau realizarea altor proiecte care să valorifice eficient spațiul disponibil.

Conacul este amplasat într-o zonă pitorească, din județul Neamț, în apropiere de Roman. Orientarea spre sud constituie un avantaj pentru cei care își doresc un aport ridicat de lumină naturală și o expunere favorabilă pe parcursul zilei.

În același timp, amplasarea proprietății într-o zonă considerată potrivită pentru dezvoltări agroturistice deschide oportunități interesante. Astfel, conacul poate deveni o alegere potrivită pentru cei care au în vedere o investiție în turismul rural sau în activități complementare acestui domeniu.

Prețul captează atenția

Un aspect care atrage imediat atenția este prețul de listare, stabilit la 36.000 de euro. Având în vedere numărul de camere, existența pivniței și terenul de aproape 2.000 mp, această valoare poate stârni interesul celor aflați în căutarea unei astfel de proprietăți.

Oferta se evidențiază prin îmbinarea dintre suprafața disponibilă, soliditatea construcției și poziționare. Toate acestea sunt propuse la un cost relativ accesibil în raport cu dimensiunea imobilului.

