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Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție. „Briliantul” a strălucit între cele două

De: Irina Vlad 13/06/2026 | 14:08
Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție/ sursă foto: social media
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Adrian Mutu revine în atenția publicului într-o ipostază fără precedent. La 13 ani de la divorț, „Briliantul” s-a fotografiat alături de Consuelo Matos și cele două fete ale lor. Din acest tablou de familie nu a lipsit nici Sanda, actuala sa soție. Imaginile cu familia reunită au devenit virale!

Adrian Mutu și Consuelo Matos au format un cuplu timp de 8 ani, iar împreună au două fete. În anul 2013, cei doi au divorțat, iar de atunci nu au mai fost văzuți împreuna public. Recent, antrenorul a fost prezent la ziua de naștere a fiicei sale, Adriana, care a împlinit 20 de ani. Fetele lui Adi Mutu (Adriana și Maya) locuiesc cu mama lor în Republica Dominicană, însă păstrează legătura cu tatăl lor constant și îl vizitează periodic în România.

Adi Mutu, reuniune de familie cu fosta și actuala soție

Cu această ocazie, „Briliantul” a fost prezent la reuniunea de familie, însă nu orice fel de reuniune. El a publicat pe social media mai multe imagini de la petrecere, aniversare la care a participat fosta sa soție, Consuelo Matos, dar și Sanda Mutu, actuala soție.

„La mulți ani, amor!”, a scris Adrian Mutu în mesajul transmis fiicei sale.

Adrian Mutu alături de Maya și Adriana, fiicele sale/ sursă foto: Instagram

Utilizatorii au remarcat imediat faptul că Adi Mutu a fost alături de Consuelo Matos și Sanda Mutu, iar reacțiile au fost pe măsură:

„Ce rost este să mai poarte ranchiună dacă s-au despărțit de mult timp?”

„Normalitate, civilizație”

„Cea din stânga e Consuelo?”

„Asta înseamnă să fii mafiot”

„Fosta și actuala împreună sărbătorind? Interesant”

„Omg! Fosta și actuala, ce fain”

„Fosta și actuala sunt identice. Seamănă foarte mult”, au fost o parte din comentariile primite la postare publicată de Adi Mutu.

Adrian Mutu a fost căsătorit de 3 ori și are 4 copii (doi băieți și două fete). Prima căsătorie a fost cu actrița Alexandra Dinu (în perioada 2001-2003). Din această relație s-a născut primul său fiu, pe nume Mario. Ulterior, fostul atacant și-a refăcut viața alături de Consuelo Matos, la începutul anului 2005. Căsătoria lor a durat 8 ani, iar împreună au două fete: Adriana și Maya. În prezent „Briliantul” este căsătorit cu Sanda Mutu, pe care a cunoscut-o la începutul anului 2016 și au împreună un băiat, pe nume Tiago

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