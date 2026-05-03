Concurentul de la Survivor care l-a ”mitraliat” pe Gabi Tamaș: ”E un ipocrit”

Filmările pentru emisiunea Survivor s-au încheiat în luna aprilie, iar concurenții au revenit acasă. Nu de tot, ci pentru o perioadă scurtă de timp și asta pentru că finaliștii concursului se vor întoarce în Republica Dominicană, deoarece urmează să joace marea finală. Înainte de a fi eliminat, un fost concurent din echipa Războinicilor l-a atacat dur pe Gabi Tamaș.

Show-ul difuzat pe Antena 1 este unul dintre cele mai apreciate și urmărite din ultimul timp. Acesta prezintă probele de foc ale concurenților, dar și discuțiile aprinse dintre ei. Eliminat recent, chiar înainte de marea finală, Alberto Hangan, fost „războinic” l-a pus la zid pe fostul fotbalist Gabi Tamaș. Bărbatul s-a confruntat direct cu rivalul său la duel, iar ulterior a dezvăluit că l-au enervat anumite situații. Astfel, a ajuns să îi adreseze cuvinte uluitoare.

Alberto Hangan, atac asupra lui Gabi Tamaș

Cei doi concurenți s-au luptat la ultimul duel, iar Alberto a părăsit competiția. Revenit în țară a povestit despre experiența trăită în junglă și a recunoscut că încearcă să se relaxeze, dar și că înainte de a intra în luptă a trecut prin momente grele, iar asta l-a ajutat să fie focusat pe provocările din Dominicană.

De când am ieșit, am încercat să mă relaxez, să mă deconectez, eram prins. A intrat jungla în mine. Am muncit în multe domenii de-a lungul vieții, nu am fost scutit de muncă. Am avut perioade destul de grele în viață, de aia probabil a fost mai ușor pentru mine decât față de alții. Intri atât de tare în starea aia încât nu îți mai pasă ce oră sau ce zi e. Te decontează un pic total de realitate, a povestit el.

În plus, a mai vorbit și despre rivalul său din cadrul concursului. Mai concret despre Gabi Tamaș. Acesta a analizat comportamentul său și a explicat că l-au deranjat anumite lucruri. Mai mult decât atât, l-a atacat spunând că este ipocrit.

De obicei, prefer să nu vorbesc urât despre alte persoane pentru că nu știu care le-a fost experiența de viață, dar pe final m-a enervat un pic Gabi. Aș spune că el este ipocrit, pentru că toate strategiile erau făcute să ies afară, iar el spunea că trebuie să mai vorbesc cu unul, cu altul să mai fac, să câștig niște voturi, iar eu știind că era deja pus totul la cale să ies afară… Asta a fost un pic. Mulți oameni m-au blamat că nu am dat mâna cu colegii după ultimul joc de imunitate individuală, dar eu știam că dacă îl pierd, o să intru la duel, a mai adăugat Alberto.

