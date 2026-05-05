Flavia Mihășan, probleme de sănătate care au ținut-o departe de sport. „Nu mă puteam ridica din pat”

Flavia Mihășan a trecut recent printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, care a determinat-o să se retragă temporar din activitățile fizice ce îi defineau stilul de viață. Cunoscută pentru energia sa și pentru implicarea constantă în sport și dans, vedeta s-a confruntat cu o afecțiune serioasă a coloanei vertebrale, care i-a limitat drastic mobilitatea și capacitatea de a desfășura activități cotidiene.

Problemele au apărut în urma unor dureri persistente, care s-au agravat în timp și au necesitat consult medical de specialitate. În urma investigațiilor, medicii au stabilit că aceasta suferă de dublă hernie de disc, o afecțiune care poate provoca disconfort sever și dificultăți de mișcare. Situația a fost cu atât mai dificilă cu cât stilul său de viață activ a fost brusc întrerupt, iar activitățile considerate până atunci obișnuite au devenit greu de realizat.

În această perioadă, recuperarea a devenit prioritatea principală. În loc să opteze pentru o intervenție chirurgicală imediată, a ales o abordare conservatoare, bazată pe terapii alternative și recuperare medicală. Procesul a inclus ședințe regulate de kinetoterapie, masaje terapeutice și alte forme de tratament menite să reducă inflamația și să redea mobilitatea coloanei. Această alegere a implicat un efort susținut și o disciplină riguroasă, fiind nevoie de răbdare și perseverență pentru a observa rezultate.

Recuperarea nu a fost una rapidă, iar progresul a venit treptat. Existau momente în care evoluția părea stagnată, însă continuitatea tratamentului a fost esențială. Adaptarea la noul ritm de viață a presupus și schimbări în rutina zilnică, inclusiv evitarea anumitor mișcări și exerciții care ar fi putut agrava afecțiunea. În paralel, s-a pus accent pe întărirea musculaturii și pe corectarea posturii, elemente importante în prevenirea recidivei.