Flavia Mihășan, probleme de sănătate care au ținut-o departe de sport. „Nu mă puteam ridica din pat”

Flavia Mihășan a trecut recent printr-o perioadă dificilă din punct de vedere medical, care a determinat-o să se retragă temporar din activitățile fizice ce îi defineau stilul de viață. Cunoscută pentru energia sa și pentru implicarea constantă în sport și dans, vedeta s-a confruntat cu o afecțiune serioasă a coloanei vertebrale, care i-a limitat drastic mobilitatea și capacitatea de a desfășura activități cotidiene.
Problemele au apărut în urma unor dureri persistente, care s-au agravat în timp și au necesitat consult medical de specialitate. În urma investigațiilor, medicii au stabilit că aceasta suferă de dublă hernie de disc, o afecțiune care poate provoca disconfort sever și dificultăți de mișcare. Situația a fost cu atât mai dificilă cu cât stilul său de viață activ a fost brusc întrerupt, iar activitățile considerate până atunci obișnuite au devenit greu de realizat.
În această perioadă, recuperarea a devenit prioritatea principală. În loc să opteze pentru o intervenție chirurgicală imediată, a ales o abordare conservatoare, bazată pe terapii alternative și recuperare medicală. Procesul a inclus ședințe regulate de kinetoterapie, masaje terapeutice și alte forme de tratament menite să reducă inflamația și să redea mobilitatea coloanei. Această alegere a implicat un efort susținut și o disciplină riguroasă, fiind nevoie de răbdare și perseverență pentru a observa rezultate.
Recuperarea nu a fost una rapidă, iar progresul a venit treptat. Existau momente în care evoluția părea stagnată, însă continuitatea tratamentului a fost esențială. Adaptarea la noul ritm de viață a presupus și schimbări în rutina zilnică, inclusiv evitarea anumitor mișcări și exerciții care ar fi putut agrava afecțiunea. În paralel, s-a pus accent pe întărirea musculaturii și pe corectarea posturii, elemente importante în prevenirea recidivei.
„Acum șase luni am luat o pauză forțată. Eu, care toată viața am fost în mișcare prin sport și dans, m-am trezit că nu mă pot ridica din pat. Diagnostic: dublă hernie de disc. A fost momentul în care am realizat că lucrurile pe care le luam ca fiind firești pot dispărea într-o secundă. Mi s-a propus operația, dar am vrut să dau o șansă corpului meu să se refacă altfel, așa că am ales drumul mai lung și cu siguranță mai greu.
N-a fost nicio magie la mijloc, ci doar multă încăpățânare. Au urmat lunile de disciplină, kinetoterapie, masaj, tratamente și un program strict de recuperare. Au fost destule momente în care progresul părea invizibil și îmi venea să las totul baltă. Am continuat să apar la antrenamente chiar și când nu aveam chef. Astăzi sunt din nou la sală. Nu doar că merg normal, dar pot să fac sport din nou, pot să dansez din nou și să mă bucur de mișcare.”, a transmis Flavia.
